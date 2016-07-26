Красноярцам на бесплатном семинаре расскажут об эффективной работе с таможней и валютных операциях

Красноярцев пригласили на бесплатный семинар «Актуальные вопросы по работе с таможней и конверсионные операции с валютой». Участникам расскажут о новых технологиях в проведении таможенных операций на Красноярской таможне, о том, как выгодно конвертировать валюту на Московской фондовой бирже, об особенностях покупки валюты на заемные средства.

Эксперты поделятся опытом в страховании валютных рисков при совершении конверсионных операций и работе с экспортом-импортом, а также в построении отношений c рынком Китая, в привлечении инвестиций и организации продаж.

Спикерами выступят начальник отдела корпоративного хеджирования рисков «БКС Брокер» Никита Силкин, начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Красноярской таможни Вячеслав Арсентьев, руководитель департамента брокерских операций «БКС Брокер Красноярск» Марина Чанчикова и руководитель консалтинговой компании Skylex Алена Швецова.

Семинар начнется 27 апреля в 10:00 по адресу: отель Novotel, ул. Карла Маркса, 123. Обязательна предварительная регистрация по ссылке или по телефону (391) 2-512-888, количество мест ограничено. Продолжительность семинара составит 1,5-2 часа. Будет организована бесплатная парковка для участников.

Организаторы: АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» при участии экспертов — Красноярская таможня, компания «БКС Брокер», Российский экспортный центр, консалтинговая компания Skylex.

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