90 дней на переезд: главные улицы Красноярска зачистят от ларьков (видео)

Красноярские предприниматели встретились с администрацией города по поводу переноса павильонов.

Больше 200 человек пришли вчера на встречу в ДК Свердловского района, где планировалось обсудить снос павильонов с главных улиц города. Взамен мест на ул. Партизана Железняка, пр. имени газеты «Красноярский рабочий» и других улицах предлагается 495 точек на ул. Шахтеров, Норильская, 60 лет СССР и в других более удаленных районах.

«С учетом той застройки, которая сейчас сложилась в Красноярске, переместить временные объекты на равноценные места в тех или иных микрорайонах не представляется возможным», — пояснил замруководителя департамента социально-экономического развития Красноярска Петр Шальмин.

На переезд предпринимателям дается 3 месяца.

Однако бизнесмены в обещания властей не верят: одна из женщин, переехавшая в другой район после подобного же требования, уже 3 года не может добиться подключения своего павильона к сетям, а другие говорят — переехали, но работать там невозможно, потому что покупателей нет.

«На переезд мне дают 90 дней. Где я это время должна хранить свое имущество? Я его ставлю рядом со своим гаражом, и буквально через несколько дней его увозит администрация, без каких-либо уведомлений в „отстойник“. Когда увозят таким образом — это что значит?» — задалась вопросом предприниматель Татьяна Трифонова.

Еще один мужчина рассказал, что после предупреждения о сносе он несколько раз сам находил новые места для размещения, но получал отказ. Однако через некоторое время на выбранных им местах появились павильоны других предпринимателей.

В итоге предприниматели озвучили свои требования по отзыву уведомлений о переносе павильонов и в случае невыполнения их требований хотят добиваться снятия с должностей чиновников, которые отвечали за перенос.

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Заместитель главы города Сергей Кочан пообещал: с каждым из предпринимателей, чьи павильоны планируется перенести, будут работать индивидуально.

«Руководители районов начнут с каждым предпринимателем, который находится на их территории, встречаться индивидуально и говорить о компенсационных местах, о подключении. Если что-то не будет получаться, они будут приходить к нам», — пояснил заместитель главы города.