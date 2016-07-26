Из военного института из-за лопнувшей лампы эвакуировали 200 студентов

Из военного института в Красноярске из-за задымления вывели студентов.

Сообщения о том, что в Академгородке, в здании военно-инженерного института СФУ, якобы произошел пожар, начали поступать в пожарную охрану сегодня, 21 апреля, в 11:21. По предварительным данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, источник дыма находился в подвале учебного корпуса. К тому времени, когда первые машины приехали к месту, на улицу уже выводили студентов. Занятия были прерваны примерно у 200 будущих военных.

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Пожарные проникли в задымленный подвал здания и быстро справились с ЧП. В происшествии никто не пострадал, всех студентов проверили по спискам, а пожарные осмотрели все помещения и проветрили их.

В пресс-службе СФУ информацию об эвакуации подтвердили, сообщив, однако, что пожара как такового не было. По их данным, в подвале лопнула лампа и задымление возникло именно из-за этого.