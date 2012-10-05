Деревянный жилой дом охвачен огнем в Красноярске (видео)

На улице Полтавской в Красноярске из горящего жилого дома пожарные вынесли газовый баллон, сообщили 21 апреля очевидцы происшествия.

Пожар начался, по данным пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю, около 19:17 — в двухэтажном бараке на Пашенном загорелась квартира на 2 этаже. Прибывшие на место пожарные эвакуировали жильцов. Пока их количество в пресс-службе не уточняют.

Также очевидцы сообщают как минимум об одной пострадавшей — это женщина, и сейчас с ней работают врачи скорой помощи.

Как отметили свидетели, огонь очень быстро распространялся по дому, сейчас площадь пожара составляет 150 кв. метров. На тушение пожара от МЧС России привлечено 49 человек, 14 единиц техники. В социальных сетях появились фотографии, на которых видно, что пожарные выносят по приставной лестнице из горящей квартиры газовый баллон.

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«Опасная все же профессия у пожарных, если б не успели, домика бы не было», — отметили в комментариях жители города.

Их поразило и то, насколько быстро распространялся огонь по старому деревянному дому: «Одно окно горело, и через пять минут полдома, пожарные тушат, а он опять распространяется изнутри... шифер стрелял так, что мне через перекресток было слышно... страшно так...».

Причины пожара еще предстоит установить.