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Деревянный жилой дом охвачен огнем в Красноярске (видео)
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Деревянный жилой дом охвачен огнем в Красноярске (видео)

21 апреля 20:36
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На улице Полтавской в Красноярске из горящего жилого дома пожарные вынесли газовый баллон, сообщили 21 апреля очевидцы происшествия.

Пожар начался, по данным пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю, около 19:17 — в двухэтажном бараке на Пашенном загорелась квартира на 2 этаже. Прибывшие на место пожарные эвакуировали жильцов. Пока их количество в пресс-службе не уточняют.

Также очевидцы сообщают как минимум об одной пострадавшей — это женщина, и сейчас с ней работают врачи скорой помощи.

Горящий дом
Источник: vk.com/kraschp
Предположительно, пострадавшая женщина
Источник: vk.com/kraschp
Горящий дом
Источник: vk.com/kraschp
Пожарные эвакуируют газовый баллон
Источник: vk.com/kraschp
Горящий дом
Источник: vk.com/kraschp
Горящий дом
Источник: vk.com/kraschp
Дом уже потушили
Источник: vk.com/kraschp
Горящий дом
Источник: vk.com/kraschp

Как отметили свидетели, огонь очень быстро распространялся по дому, сейчас площадь пожара составляет 150 кв. метров. На тушение пожара от МЧС России привлечено 49 человек, 14 единиц техники. В социальных сетях появились фотографии, на которых видно, что пожарные выносят по приставной лестнице из горящей квартиры газовый баллон.

Пожар на ул. Полтавская

видео: vk.com/kraschp

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«Опасная все же профессия у пожарных, если б не успели, домика бы не было», — отметили в комментариях жители города.

Их поразило и то, насколько быстро распространялся огонь по старому деревянному дому: «Одно окно горело, и через пять минут полдома, пожарные тушат, а он опять распространяется изнутри... шифер стрелял так, что мне через перекресток было слышно... страшно так...».

Причины пожара еще предстоит установить.

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