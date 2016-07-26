На КЭФ обсудили сотрудничество бизнеса и власти в сфере спорта

На Красноярском экономическом форуме обсудили принципы сотрудничества бизнеса и власти в развитии спорта. Участниками встречи стали красноярские эксперты и специалисты из других городов страны.

Рассказывая об общей ситуации в России, представитель Минспорта РФ Кирилл Орлов рассказал, что в целом с каждым годом спортивная инфраструктура прирастает новыми объектами, а россияне все чаще проявляют высокий интерес к занятию спортом. Вместе с тем, существуют и проблемы в отрасли: одна из них, по словам Орлова, заключается в том, что государство до сих пор не знает, как правильно можно заработать на спорте. Он подчеркнул, что ведомство работает в этом направлении, а в ближайшее время этот вопрос может быть отражен в стратегии развития.

Свою точку зрения высказала вице-президент компании «Норникель» Елена Безденежных: «На спорте заработать невозможно, на спорте можно только потратить. Даже наш „Бобровый лог“: мы попытались вывести его на самоокупаемость, но никакие инвестиционные затраты не могут быть покрыты за счет нашего населения. Мы не рекламируем себя, когда финансируем спорт, мы хотим показать, что спорт в России развивается», — отметила она.

Министр спорта края Сергей Алексеев подчеркнул, что сотрудничество с такими крупными компаниями, как «Норникель», дает возможность построить объекты более функциональные и масштабные. «Например, мы проектируем объект за счет краевого бюджета. В этом случае чаще всего мы отказываемся от очень хороших проектов, и это происходит по понятным причинам. С компаниями же мы имеем больше возможностей. Отмечу, что в этой работе нужно найти правильные точки соприкосновения и найти положительный эффект для обеих сторон».

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Руководитель Исполнительной дирекции Универсиады-2019 Максим Уразов поддержал мнение министра, а также пояснил, что в работе муниципально-частного партнерства важно закладывать правильные решения в самом начале проектов. «Я считаю, что государство не должно зарабатывать на спорте, а должно найти механизмы, как снизить свои издержки. При любых решениях необходимо это закладывать. Кроме того, в перспективе, когда обсуждается наследие, его необходимо проектировать в рамках стратегии развития. Это позволит сделать его понятным, и им можно будет управлять», —рассказал Уразов.

В ходе дискуссии участники сошлись во мнении, что объекты спорта необходимо проектировать с учетом их будущего использования и учитывать их профильность. Кроме того, эксперты выразили мнение, что для совершенствования спортивной системы необходимо готовить высококвалифицированные кадры и начинать прививать спорт со школьного возраста. При этом было отмечено, что с этими задачами возможно справиться только при наличии государственно-частного партнерства.