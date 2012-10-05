Музейная ночь, Таракановка, и между нами тает лёд: выходные в Красноярске (видео)

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске на выходных.

По данным синоптиков Гидрометцентра, на выходных красноярцев ожидает переменная облачность, без осадков. 22 апреля температура воздуха днем составит 8 °C, а воскресенье поднимется до 13 °C. Восточный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

22 апреля

В субботу завершается Красноярский экономический форум — 2017. Главной темой 22 апреля станет подведение основных итогов форума — стратегических инициатив 2017-2025, а также российской повестки внедрения современных управленческих технологий. В программе: совещание защитников прав бизнесменов, мозговые штурмы, посвященные цифровому государству, демографии, налогам, технопаркам, туризму.

С 11:00 на Театральной площади будет работать продовольственная ярмарка, где свои товары представят местные сельхозпроизводители. Красноярцы смогут приобрести свежую молочную продукцию, мёд, орехи, овощи, ягоды и фрукты, а также изделия ремесленников.

Центр продвижения молодёжных проектов «Вектор» приглашает всех желающих на молодежный эко-квартирник «Вечер Земли». 22 апреля во всем мире отмечается Международный день Матери-земли. Гости «Вектора» узнают таинства чайной церемонии, смогут сделать своими руками экологичные украшения, попробовать мороженое из натуральных ингредиентов, а также посетить мастер-классы о том, как дать вторую жизнь вещам. Использованные батарейки и лампочки, пластик и макулатуру можно будет сдать прямо на квартирнике. Начало в 17:00.

22 апреля Красноярская краевая специальная библиотека присоединится к акции «Библионочь». Тема этого года — экология. Для посетителей будут работать все библиотечные залы и 9 тематических площадок с интерактивными мероприятиями, выставками, мастер-классами, конкурсами, играми и викторинами. На входе гостей будет встречать Зелёный патруль, который проведёт проверку экологических знаний в формате викторины и вручит программу Библионочи. Начало в 17:00.

Материалы по теме Колыбель вождя: как в Красноярске строили музей Ленина И что с ним стало теперь

Музейный центр «Площадь мира» приглашает на 30-ю Музейную ночь «Апрельские тезисы» (12+). Также в этот день музей будет праздновать свое 30-летие. Программа посвящена феномену революции — и в истории, и в культуре, и в жизни каждого. Эпицентром ночи станут «ленинские» Красные залы. Там откроется обновленная экспозиция, посвященная советскому периоду, — выставки «Советская изнанка» и «В зазорах идеологии». Концепция отталкивается от программного текста Ленина «Апрельские тезисы», опубликованного в газете «Правда» в апреле 1917 года. Начало в 19:30.

В 20:00 начнется концерт музыкальной банды «Грибы» (18+). Хип-хаус-бэнд взорвал в этом году все социальные сети. Публике «Грибы» стали известны всего по четырем клипам — «Тает лед», «Интро», «Копы» и «Велик». О своем альбоме и концертах музыканты особо не распространяются, подогревая любопытство. А критики расходятся в оценках, соглашаясь лишь, что заявила о себе андеграундная рэп-группа очень громко. Место действия: Концерт-холл «CIRCUS».

23 апреля

Любителей туризма приглашают на автобусно-пешеходную экскурсию на Черную сопку. Абсолютная высота Чёрной сопки (Каратага) — 688,7 м над уровнем моря. Сопка является вулканом. Доставка до места начала пешеходного маршрута и обратно — на автобусе. Организаторы рекомендуют застраховаться от клещевого энцефалита. Продолжительность экскурсии 5 часов, протяженность 7 км. Сбор в 10:00, Предмостная площадь (фонтан «Похищение Европы»). Участие — 500 рублей.

Материалы по теме Фотоистория: Взлёт и падение Таракановки Где и как строили дачи богатые красноярцы в XIX веке

Любите ли вы поездки на дачу? Отдохнуть на даче без грядок и комаров можно в Таракановке. Прогулка по купеческой усадьбе конца XIX века (а ныне Музею-усадьбе Г.В. Юдина) обещает быть приятной и познавательной, ведь для гостей любого возраста здесь проводится творческое занятие с рисованием, знакомством с историей и архитектурой усадьбы, веселым путешествием по залам и созданием своего плана местности. Начало в 12:00, билет — 100 рублей.

В 15:00 на Футбол-арене «Енисей» начнется матч первенства ФНЛ между командами «Енисей» и «Кубань».

В 16:00 в Спортивном комплекс «Арена. Север» мужская команда БК «Енисей» встретится с «Химками», в составе которых блистает один из самых ярких российских баскетболистов последнего десятилетия Алексей Швед. «Химки» решают более высокие задачи, чем «Енисей», — их цель минимум второе место в регулярном чемпионате. Однако сибиряки уже имеют опыт победы над грозным соперником из Подмосковья и в заключительном домашнем матче чемпионата Единой Лиги ВТБ сделают всё, чтобы вновь дать ему бой.

В студии «Дождя» пройдет концерт танцевально-поэтической лаборатории [moving poetry] (16+). Суть проекта — в объединении творческих усилий поэтов и танцоров, которые, работая вместе, используя авторское чтение, пластику, музыку и освещение, создают серии перформансов, делая поэзию зримой, а танец — осмысленным. Начало в 19:00.