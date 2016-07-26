В Красноярске не хватает фитнес-тренеров

В Красноярске этой весной почти в два раза вырос спрос на фитнес-тренеров и работников салонов красоты. К таким выводам пришли аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.

Спортивные клубы и салоны красоты разместили на 91 % больше вакансий, чем годом ранее. Кроме того, заметно вырос спрос на специалистов сферы транспорта и логистики, а также на рабочий персонал — на 88 и 81 % соответственно.

Специалисты отмечают, что конкуренция в этих сферах среди соискателей значительно ниже, чем в целом по рынку. Например, в «Рабочем персонале» конкуренция этой весной составляет два резюме на одно предложение. Аналогичную картину можно наблюдать и в туристической сфере, ресторанном бизнесе, медицине и фармацевтике. В среднем в Красноярске на одно предложение приходится 6,6 резюме.

«Ситуация закономерна: год назад многие компании данных сфер все еще пребывали в тревожном ожидании, и вакансий открывалось не много, — пояснила руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири Елана Таращук. — В этом году многие компании начали активнее искать персонал, в связи с чем мы наблюдаем рост предложений в ряде сфер.

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Елана Таращук добавила, что рабочие региона сегодня находятся в выигрышном положении.

Спрос на них велик, и работодателям приходится бороться за квалифицированных сотрудников.

«По вакансиям мы видим, что есть компании, готовые предложить хорошую зарплату», — отметила представитель HeadHunter.