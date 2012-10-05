Красноярцев позвали помериться силами на соревнованиях «Народный жим»

Сеть тренажерных залов «Колизей» с 1 по 7 мая приглашает красноярцев поучаствовать в соревнованиях «Народный жим». В залах ждут любителей спорта разного возраста и с разным уровнем подготовки. Главная задача — выжать свой вес от груди максимальное количество раз. Отдыхать между повторами можно, но не более пяти секунд.

Для того чтобы побороться за призы «Народного жима», нужно прийти в тренажерный зал и в присутствии страхующих инструкторов показать свои способности. Участники с лучшими результатами выйдут в финал 14 мая. Победителем станет тот, кто больше соперников отожмет штангу от груди.

Финалисты получат призы: сертификаты от сети тренажерных залов «Колизей», магазина спортивных товаров «Форвард», доставки китайской еды в коробочках Kim’s, пастеризованного белка SGT DRILL и сети магазинов спортивного питания Sport Line.

Соревнования будут проходить во всех тренажерных залах «Колизея». Подробности можно узнать по телефону единой справочной: (391) 227-77-78.

