«Вооружены до зубов»: браконьеры убили еще около сотни диких северных оленей (видео)

Браконьеров в Эвенкии помогут поймать выпущенные в оленей пули, рассказали 24 апреля в эфире телекомпании «Вести» представители ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Накануне в Эвенкийском районе прошел очередной совместный рейд с Росгвардией и министерством природных ресурсов и экологии. Сотрудники полиции с воздуха нашли спешно брошенную стоянку браконьеров и почти 100 туш дикого северного оленя. Примерно в 100 км от поселка Ессей сначала была обнаружена брошенная машина, рядом с которой нашли десятки туш убитых оленей.

«На близкое расстояние олень не подпускает, поэтому стреляли из нарезного оружия. Входное отверстие есть, сейчас попробуем найти пулю, чтобы по гильзотеке опознать», — пояснил один из участников рейда.

По данным полиции, у каждого взрослого жителя здесь есть оружие — на 15 тыс. проживающих его зарегистрировано 8 тыс. единиц. «Авиация крайне редко здесь бывает, поэтому даже не посчитали нужным спрятать убитых оленей, чтобы никто не обнаружил. Сейчас проведем осмотр, уверен, что в некоторых тушах будут пули, которые мы изымем и сможем идентифицировать», — рассказали и. о. начальника полиции ГУ МВД России по Красноярскому краю Эдуард Хавабу.

Во время рейда уже в самом поселке Ессей был найден владелец грузовика. Мужчина утверждает: машина стоит в тундре уже больше недели, потому что сломался редуктор, а вывезти туши попросил родственник. Его тоже допросили и проверили оружие.

«На прогулку ездили, в избушку», — заверил охотник. При проверке оказалось, что у него дома есть два ружья, но без патронов. В избушке же, рядом с которой стреляли оленей, были найдены патроны именно такого типа.

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Чтобы установить причастных к браконьерству, участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Эвенкийскому району опрашивают представителей семейно-родовых общин, которые имеют разрешение на право охоты в целях обеспечения традиционного образа жизни и которым не требуется лицензия. Сотрудники Минприроды устанавливают ущерб, причиненный незаконной охотой.

По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота».