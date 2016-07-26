Найдены подозреваемые в массовом истреблении северных оленей

Полицейские нашли охотников, предположительно, убивших сотни северных оленей в Эвенкии, сообщили 26 мая в пресс-службе МВД России.

Напомним, в конце апреля полицейские, Росгвардия и сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края обнаружили браконьерскую стоянку со следами массовой бойни северного оленя и 98 разделанных туш. Ущерб оценили в 3,6 млн рублей. Подозрение пало на местных жителей — одному принадлежит найденный рядом со стоянкой автомобиль, а у второго обнаружили два ружья, к которым подходят патроны со стоянки.

«В Красноярском крае дознаватели ОМВД по Эвенкийскому району возбудили два уголовных дела по факту незаконной охоты на дикого северного оленя», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оба уголовных дела возбудили за незаконную охоту (ч. 1 ст. 258 УК РФ).