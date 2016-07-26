Эдхам Акбулатов поручил лучше чистить Красноярск

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов на селекторном совещании дал поручение активизировать работу по наведению порядка на городской территории, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, 29 апреля в краевом центре состоится общегородской субботник. Традиционно в нем примут участие коллективы предприятий и организаций. На уборку выйдут и красноярцы, которые, как отметили в пресс-службе городской администрации, «не словом, а делом» готовы наводить порядок на улицах, в парках и скверах и во дворах жилых домов. На сегодняшний день определены места уборки во всех семи районах города.

«Необходимо особое внимание уделить обращениям граждан, внести указанные красноярцами территории в план уборки в рамках предстоящего субботника. Также прошу активизировать работу по взаимодействию с управляющими компаниями, предприятиями и организациями, общественными объединениями. Важно, чтобы субботник стал масштабным, общегородским мероприятием», — поручил внести коррективы в план работ в рамках субботника Акбулатов.

Начиная с 17 марта в Красноярске продолжается системная работа по очистке города от мусора, накопившегося после зимы. В рамках селекторного совещания Эдхаму Акбулатову доложили о результатах уже проделанной работы. Так, в течение традиционных санитарных пятниц в городе прибрались на 727 га территории, вывезли 4 211,6 кубометра мусора. В работе приняли участие 37 498 человек — представители 5 623 предприятий. В преддверии «родительского дня» также ведется работа по приведению в порядок городских погостов.