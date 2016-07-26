Красноярская «пышка» покинула телепроект для худеющих

19-летняя Агата Рыжова из Красноярска выбыла из борьбы за главный приз телешоу «Взвешенные люди». За 10 недель ей удалось сбросить вес со 114 до 87 кг, однако в последнее время ее динамика замедлилась, и девушка была вынуждена покинуть проект.

Напомним, на телешоу попали две представительницы Красноярска — Агата Рыжова (114 кг) и 29-летняя Мария Кольцова (118 кг). Последняя, похудев на 27 кг, продолжила борьбу за выход в финал программы.

Прощаясь с Рыжовой, ведущая и другие участники программы признали, что она показывала большой прогресс и была одним из лидеров. Красноярка в свою очередь сказала, что чувствует обиду: «Видимо, упорства и желания недостаточно, чтобы остаться на проекте».

После участия в проекте Агата продолжает следить за своим весом и заниматься спортом. Ранее девушка отмечала, что из-за лишнего веса на нее не обращали внимания мужчины. Теперь, по ее словам, ситуация меняется: «Я стала обращать внимание, что на меня посматривают молодые люди».

«Все, что было до проекта, было так скучно. Никогда не думала, что есть другая жизнь, кроме походов в кино, поедания булочек, пицц, чипсов. Эти десять недель позволили мне понять, что моя жизнь зависит только от меня самой, что мы творцы своей жизни», — призналась красноярка.