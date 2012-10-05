Работник кафе отбил школьницу у насильника: решили наградить

В Ачинске мужчину задержали за попытку изнасиловать 9-летнюю девочку, сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

Инцидент произошел 21 апреля днем за зданием кафе «Альтер эго». По предварительной версии, 36-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности и не имеющий постоянного места жительства, попытался изнасиловать младшеклассницу. Это заметил работник кафе, который пресек действия мужчины.

Подозреваемого задержали, по решению суда он взят под стражу. Сейчас устанавливаются и допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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В пресс-службе ГУ МВД по краю добавили, что планируют наградить 46-летнего работника кафе, который предотвратил изнасилование, «за проявленную смелость и решительность, а также твердую гражданскую позицию при оказании содействия правоохранительным органам в пресечении тяжкого преступления в отношении малолетнего ребенка». Награждение ачинца запланировано на 27 апреля.