Работник кафе получил подарок за спасение школьницы от насильника

Смелого жителя Ачинска, который отбил 9-летнюю школьницу у насильника, наградили часами. Ценный подарок от ГУ МВД России по Красноярскому краю Александру Ушакову вручили сегодня в администрации города.

Инцидент произошел днем 21 апреля за зданием кафе «Альтер эго». 36-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности и не имеющий постоянного места жительства, попытался изнасиловать девочку. Это заметил 46-летний работник кафе, который вмешался и предотвратил изнасилование. Подозреваемого задержали и заключили под стражу.

Как и обещало руководство ачинской полиции, заступившегося за девочку мужчину наградили. Ему вручили наручные часы и благодарственное письмо.

Полицейские похвалили мужчину за смелость и самоотверженность, благодаря которым и удалось избежать тяжкого преступления в отношении ребенка.