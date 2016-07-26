Два десятка пересадочных узлов предложили создать в Красноярске и пригородах

На выставке идей и технологий отраслевых компаний Красноярская железная дорога представила инвестиционный проект по совершенствованию логистики городской транспортной системы. Он предполагает развитие сервиса транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Красноярске, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

«Запуск 6 ТПУ регионального значения и 16 ТПУ городского значения позволит эффективно управлять пассажиропотоком в пределах Красноярска и агломерации, перераспределяя его на разные виды транспорта, в том числе — на городские электропоезда. Кроме того, такие комплексы являются не только интеграторами транспортной системы, но и новыми площадками для развития бизнеса, что превращает их в территории комфортной городской среды», — пояснил заместитель начальника Региональной службы пассажирских сообщений КрасЖД Александр Шевченко.

Представленная на экономическом форуме концепция развития ТПУ вошла в проектный офис Красноярского края под названием «Мобильный пассажир».

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На круглом столе «Мегапроекты в транспорте — бремя для бюджета или трамплин для экономики?» темой стало обновление парка пригородных электропоездов в России. Генеральный директор АО «Краспригород» Олег Федотов напомнил, что 4 новых электропоезда для Красноярской железной дороги были приобретены по инвестиционной программе ОАО «РЖД» в 2016 году. В то же время уже через три года, в связи с истечением срока эксплуатации, в регионе возникнет 25 % дефицит электричек.

По словам министра транспорта Красноярского края Сергея Еремина, покупка 10 новых электропоездов, необходимых к 2019 году для восполнения парка электропоездов Красноярской железной дороги, — это дорогостоящий проект.

«Законодательство РФ обязывает субсидировать приобретение подвижного состава региональные бюджеты, но для регионов это — большая нагрузка. Если же включить затраты в тариф, мы потеряем пассажиров. И такая проблема существует не только в Сибири, но и во многих других регионах России. На мой взгляд, необходим не локальный проект в масштабах отдельно взятого региона, а мегапроект на уровне государства, с учетом возможных экономических и социальных эффектов. В их числе — поддержка отечественного машиностроения и многих других смежных отраслей производства в РФ», — сказал Ерёмин.

Возможные варианты обновления парка пригородных поездов в России предложено включить в итоговый документ XIV КЭФ.