«КЭФ-2017 поможет укрепить экономику России»: Дворкович подвёл итоги форума

22 апреля в Красноярске завершилась программа КЭФ-2017. Форум начался 20 апреля с работы молодежных площадок, на второй и третий день были запланированы подписание основных соглашений, проведение пленарных заседаний, мозговых штурмов и круглых столов.

Ключевым событием сегодняшнего, заключительного дня, стало пленарное заседание «Повестка 2017-2025: стратегические инициативы», на котором прошло обсуждение основных итогов форума. Участники форума поговорили о необходимости прозрачности в госзаказах и инвестиционных проектах крупных компаний, использования долгосрочных тарифов, более раннего вовлечения бизнеса в процесс изменения законодательства, фискальной стабильности.

Аркадий Дворкович так прокомментировал эти итоги работы площадок КЭФ: «У меня сложилось ощущение, что почти всё, что от государства хотели бы участники процесса, бизнес прежде всего, мы уже сделали, но сами же не исполняем. У нас есть долгосрочный бюджет, но по факту мы его каждый год меняем, не сохраняя большую часть обязательств, которые вроде бы на три года зафиксировали. У нас в некоторых сферах заявлены долгосрочные тарифы, но мы их все равно каждый год пересматриваем. У нас есть планы закупок госкомпаний, у некоторых даже среднесрочные планы, но их, естественно, тоже меняют. То есть мы почти все эти инструменты ввели, но используем не так, как они задумывались. Отчасти я не согласен по законодательному процессу, поскольку у нас теперь очень регламентированная процедура с оценкой регулирующего воздействия, с общественным обсуждением, прохождением через самые разные инстанции».

Аркадий Дворкович поблагодарил участников КЭФ за активную и продуктивную работу на площадках форума. Вице-премьер подчеркнул, что все те предложения, которые были выработаны по итогам дискуссий, будут использованы в работе федеральных органов власти при составлении плана действий по укреплению экономики страны на ближайшие годы.

«Спасибо всем за труд, за жаркие, содержательные дискуссии. Мы сделаем свод основных результатов прошедших треков. Это станет хорошим подспорьем для нашей с вами дальнейшей работы», — подчеркнул Аркадий Дворкович.