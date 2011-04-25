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Родители пожаловались на коловших детей кнопками воспитателей детсада (видео)
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Родители пожаловались на коловших детей кнопками воспитателей детсада (видео)

25 апреля 11:50
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Полиция разбирается в обстоятельствах причинения телесных повреждений воспитанникам одного из детских садов Канска.

В полицию обратился начальник городского управления образования. Руководитель сообщил, что воспитатели садика применяли «непедагогические меры воздействия».

Со слов родителей, детей не били, но кололи канцелярскими кнопками.

В детсаду Канска детей кололи кнопками

Видео: Красноярская ГТРК

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Началась проверка, в которой участвуют инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники следствия и уголовного розыска. Родители потерпевших детей написали заявления.

Сейчас полицейские вместе с социальным педагогом работают в дошкольном заведении и продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

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