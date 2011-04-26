Воспитательницам грозит колония за уколы малышей кнопками (видео)

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух воспитателей детского сада в Канске, которые подозреваются в истязании малышей с помощью канцелярских «гвоздиков».

Напомним, вчера стало известно о том, что работники канского детсада № 5 «Колосок» якобы кололи детей канцелярскими кнопками. Об этом журналистам, а затем и полицейским рассказали родители пострадавших. Проверку по этому факту начали следователи и прокуратура.

Сегодня в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю сообщили, что по результатам проверки возбуждено уголовное дело. Его фигурантами стали 47-летняя и 38-летняя воспитатели.

«По предварительной версии следствия, в период с 2016 по апрель 2017 года двое воспитателей муниципального дошкольного учреждения «Детский сад комбинированного типа № 5 „Колосок“ неоднократно применяли насилие в отношении четверых воспитанников путем нанесения им уколов канцелярскими гвоздиками в виде металлических игл в область рук, ног и ягодиц», — сообщили в пресс-службе.

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Женщины частично признали свою вину и раскаялись.

Согласно пунктам «а», «е», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное группой лиц, в отношении детей в ходе осуществления служебной деятельности), воспитательницам грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Расследование уголовного дела продолжается.