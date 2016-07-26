Чиновников накажут за уколы кнопками в детсаду

За уколы детсадовцев кнопками прокуратура внесла представление мэру Канска. В ходе проверки в ненадлежащем исполнении своих обязанностей уличили не только руководство садика, но и чиновников.

Напомним, о применении физического насилия в отношении воспитанников детского сада № 5 стало известно в конце апреля. Под уголовное преследование попали 47-летняя и 38-летняя воспитатели — по версии следствия, именно они кололи детей канцелярскими гвоздиками в виде металлических игл. Сообщалось о 4 пострадавших воспитанниках.

К расследованию инцидента подключились полицейские, следователи и прокуратура. Опросив детей и изучив документы, надзорное ведомство установило, что руководство садика и медицинские работники скрыли от правоохранителей информацию о наличии телесных повреждений у пострадавших детей.

«Руководство детского сада, обладая информацией о том, что со стороны воспитателей не только применяются недозволенные методы воспитания, но и физическое насилие в отношении малолетних детей, вопреки требованиям законодательства не сообщило о данных фактах в правоохранительные органы», — пояснили в пресс-службе прокуратуры.

В связи с выявленными нарушениями прокурор внес представление главе Канска.

Также прокуратура пришла к выводу, что местное Управление образования плохо контролировало деятельность подчиненных работников. «Учитывая общественный резонанс и социальную значимость произошедшего события, прокурор потребовал безотлагательного рассмотрения внесенного представления», — добавили в ведомстве.