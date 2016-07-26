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Современные ходожники показали границы между Европой и Азией на выставке в Красноярске
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Современные ходожники показали границы между Европой и Азией на выставке в Красноярске

25 апреля 19:59
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В Красноярске открылась выставка «Граница», предоставленная Гёте-Институтом (Москва) и созданная в сотрудничестве с партнерами из Восточной Европы, Германии и Центральной Азии.

Основные вопросы выставочного проекта — где кончается Европа и где начинается Азия? На что влияют границы и кто их проводит?

Участники выставки — молодые художники из 16 городов 11 стран Европы и Азии. До Красноярска выставку увидели в Москве и Санкт-Петербурге, затем проект отправится в Киев, Тбилиси, Минск и Дортмунд, а в 2018 году продолжит свое путешествие в Центральной Азии.

В Красноярске выставка открылась в Музейном центре «Площадь Мира».

Проект исследует границы и их возникновение в самых разных формах: территориальные, культурные, личные или социальные барьеры, инструмент, отделяющий «нас» от «других». Слово «граница» здесь следует понимать как условный образ, являющийся предметом договоренности и подверженный изменениям. Организаторы считают, что эта тема актуальна для России, бывших советских республик, Германии и Европы.

100 пиал, собранных в разных республиках СССР. Автор Катя Исаева (Москва)
Изображения на кубиках детского конструктора взяты со стен Георгиевского собора (Владимирская область), обрушившуюся стену которого неправильно восстановили в 15 веке. Антон Карманов (Кемерово - Новосибирск)
Историю человека, который считает иными людей, на чьих руках нет следа от прививки оспы, рассказывает работа «Фобия иного» с помощью электромеханического театра («Куда бегут собаки», Екатеринбург)
На свадебном платье напечатана переписка художницы с мужем, которую было необходимо предоставить властям, чтобы получить гражданство. Автор Алина Копица (Украина)
Подборка обоев, орнаменты на которых созданы по событиям настоящего времени, на основе мифов и видов Астаны. Автор Сауле Дюсенбина (Караганда)
Посетители могут отрезать себе платок, и стать сопричастным проблемам мусульманских женщин — появиться там, где обязательно покрывать голову, но иметь при этом красивую прическу. Автор Вирон Эрол Верт (Германия)
Три выпуска газеты «Насреддин в России» о том, как известный фольклорный коллектив отправляется на заработок в Россию. Автор Ольга Житлина (Санкт-Петербург)
Эта работа основана на сцене, которую художница видела в одной из центральноазиатских стран: птичий рынок, где живые птицы висят на стенах в тканевых мешочках. Гайша Маданова (Казахстан)

Директор Гёте-Института в Новосибирске Штефани Петер сказала:

«Выставка „Граница“, экспонаты которой размещены в черно-синих ящиках, объединяет в себе работы молодых художников, представляющих страны Восточной Европы и Азии. Вопросы, на которые в рамках этой выставки постарались найти ответы художники, звучат так: где заканчивается Европа и начинается Азия? Или наоборот. Какое влияние оказывают границы на нас? Кто проводит эти границы?».

В фокусе проекта — молодое поколение художников. В выставке участвуют авторы из Узбекистана, Германии, Киргизии, Казахстана, Украины, России, Армении, Таджикистана, Грузии, Азербайджана, Беларуси.

Директор Музейного центра «Площадь Мира» Мария Букова отметила: «На выставке „Граница“ можно увидеть много имен, которые уже сделали что-то удивительное в искусстве, уже звучат на мировой арене, также можно увидеть тех, кто только-только подступил к этой границе».

Сибирское искусство на выставке представляет художник Антон Карманов (Кемерово/Новосибирск). Его инсталляция «Ответственный конструктор» приглашает вспомнить детскую игру с собиранием кубиков.

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Около Музейного центра из дыры в брусчатке вылез крот

В данном случае речь идет об ответственном и безответственном отношении к восстановлению истории. Рельефные изображения на кубиках конструктора взяты со стен Георгиевского собора (Владимирская область), обрушившуюся стену которого неправильно восстановили в 15 веке, и который вот уже 500 лет является памятником всему большому и значительному, что собрано неправильно.

Выставка будет работать в Музейном центре «Площадь Мира» (пл. Мира, 1) до 28 мая. 18 мая в рамках выставки пройдет круглый стол с участием местных и приглашенных экспертов на тему «Фронтир как (открытая) граница».

Партнер выставки — Министерство иностранных дел Германии.

Букова Мария Игоревна
Букова Мария Игоревна
И.о. директора Красноярского культурно-исторического музейного комплекса

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