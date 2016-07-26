Около Музейного центра из дыры в брусчатке вылез крот

Красноярский художник Александр Закиров, представляющий проект «Кипиш-град», устроил «Зверскую революцию» в рамках Музейной ночи «Апрельские тезисы» 22 апреля. На улице возле музея, а также внутри музея появились животные.

Отметим, «Кипиш-град» известен тем, что облагораживает городскую среду путем переложения вины за испорченные вещи, афиши, объекты, разбитое стекло, поломанные стены на разных персонажей. Музейный центр стал объектом художественной акции — возле здания из дыры в брусчатке вылез крот. Также художник поместил объект «бабушка-смотрительница» на инсталляцию из стульев «Высоко-далеко» — «смотрительница следит за посетителями до входа в музей и иногда дремлет». Памятник Виктору Астафьеву, находящийся возле музея, был дополнен фигурой осетра — писатель зажал в руке героя своей повести.

Внутри музея над буквами «МАЛЕВИЧ» появились существа, произносящие фразы из манифеста художника. Многоэтажки художника EVOL’а были заселены жильцами. Хаски сопротивлялась слежке за посетителями, закрывая камеру видеонаблюдения. Также были размещены хамелеоны, один из которых настолько слился с памятником Ленина, что даже надел кепку.

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