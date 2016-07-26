Обыски в администрации Краснотуранского района пока не привели к уголовному делу

В начале мая должна завершиться доследственная проверка в отношении главы администрации Краснотуранского района Виктора Линдта. Об этом Newslab.ru сообщил и. о. прокурора района Константин Вишневский.

Напомним, в феврале правоохранительные органы заподозрили Линдта в превышении должностных полномочий на 6 млн рублей. Эти деньги были выделены из бюджета в 2016 году на организацию рекреационной зоны. Глава администрации района, по предварительной версии, перевел их на счета подрядчика, но тот запланированных работ так и не провел. В начале мая выйдут процессуальные сроки проведения проверки, и следователи должны будут принять решение о возбуждении уголовного дела либо отказе в нем.

С февраля в деятельности Линдта были выявлены и другие нарушения, рассказал Вишневский. Среди них начисление себе премии на 47 тыс. рублей. Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту за отсутствием состава преступления, однако суд отменил это решение и вернул материалы в СК.

Материалы по теме У министра спорта края провели обыск

Кроме того, проверка выявила целый ряд оплаченных, но не исполненных муниципальных контрактов по строительству жилых домов. «По данным контрактам работы не выполнены, так же как по рекреационной зоне, но при этом все факты приемки выполненных работ подписаны. Денежные средства в объеме 7,8 млн рублей были переведены на счет подрядчика», — пояснил Константин Вишневский.

Прокуратура направила эти материалы в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.