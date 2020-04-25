На День Победы красноярцев ждет боевая авиация и «высотный» фейерверк

На празднование 72-летия победы в Великой Отечественной войне красноярцам пообещали зрелищный фейерверк и боевую авиацию. Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 9 Мая в Красноярске, по традиции начнутся митингом и возложением цветов к Вечному Огню на площади Победы.

О подготовке к празднику сегодня рассказал начальник мобилизационного управления администрации губернатора Красноярского края Юрий Колупаев. С его слов, на больших экранах, установленных на ограждении Центрального парка, будут транслировать короткие фильмы о красноярцах-участниках войны.

В торжественном шествии с 11:30 до 12:30 примут участие около 2 тысяч военнослужащих, сотрудников силовых структур, студентов военных и специализированных учебных заведений, ветеранов локальных конфликтов. Парадным строем по площади проследуют почти 50 единиц различной техники, в небе над городом пройдут 2 сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31 и 2 штурмовых вертолета Ми-8.

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«Красивый и яркий праздничный салют» начнется в 22:45. Фейерверки запустят с барж, выведенных на середину реки Енисей напротив театра оперы и балета и в районе ТРЦ «Июнь».

«В этом году количество высотных ярких зарядов будет увеличено для того, чтобы это было более зрелищно», — подчеркнул Колупаев.

Власти пообещали создать все необходимые условия для комфортного пребывания ветеранов на празднике.