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В Госдуме призвали сделать интересы жильцов приоритетом в сфере ЖКХ
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В Госдуме призвали сделать интересы жильцов приоритетом в сфере ЖКХ

25 апреля 12:55
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Представитель Красноярского края в Государственной Думе Сергей Натаров призвал сделать защиту прав жителей приоритетом при законодательном регулировании вопросов ЖКХ. Накануне, 24 апреля, в зале заседаний фракции ЛДПР в ГД РФ прошли публичные слушания на тему «Неэффективность нормативно-правового регулирования сферы жилищно-коммунального хозяйства».

Инициаторами слушаний стали Ассоциация некоммерческих организаций по содействию развитию ТСЖ и ЖСК и другие общественники. Всего в мероприятии приняли участие 96 человек из 25 субъектов Российской Федерации, в том числе представители жилищных кооперативов, управляющих компаний, независимые эксперты. Комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству представлял член фракции ЛДПР Сергей Натаров.

Среди главных вопросов повестки была оценка эффективности нормативного регулирования сферы ЖКХ и идеи по совершенствованию правовой базы.

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По словам одного из инициаторов слушаний, почетного работника ЖКХ России Анатолия Кочегарова, система регулирования отрасли практически зашла в тупик. На федеральном уровне принято 350 законов и подзаконных актов, экономические последствия реализации которых не просчитаны, предварительная проработка проектов не проводилась.

В результате на сегодняшний день в сфере ЖКХ отсутствуют четкие и понятные «правила игры», а у ЖСК, ТСЖ и управляющих компаний нет понимания, в какой системе координат они работают.

В такой ситуации страдают не только хозяйствующие субъекты, но и жители многоквартирных домов: и раньше жильцы не знали, за что они платят, и теперь не понимают, за что с них собирают деньги.

Между тем задолженность по обязательным платежам за жилищные услуги достигла угрожающих размеров: на конец 2016 года она составила 245 млрд рублей. Неэффективное регулирование привело к тому, что средства граждан, которые они платят за содержание и ремонт своего дома, уходят на компенсацию убытков коммунальных предприятий и в надзорные органы в виде административных штрафов.

Привлечение управляющих организаций к административной ответственности (250-300 тыс. рублей за любую неисправность в жилом доме) приводит к тому, что УК оказывается не в состоянии надлежащим образом выполнять свои обязательства перед жильцами. В итоге более половины управляющих организаций в стране имеют объем задолженности, равный годовой сумме взносов на текущий ремонт. В то же время отсутствие механизмов компенсации убытков хозяйствующих субъектов ведет к дальнейшему роста количества ветхого жилья.

Говоря о проблемах ЖКХ, депутат Госдумы Сергей Натаров подчеркнул:

«Пора пересмотреть подходы к формированию жилищного законодательства, а не заниматься латанием дыр. Необходимо остановить метания и эксперименты в жилищной сфере, сформировать системные сбалансированные отношения между всеми участниками процесса. Слишком много обязанностей легло на плечи жителей в вопросах их участия в управлении многоквартирными домами. Жители — не инженеры, не бухгалтеры, не слесари и не сантехники, они не обязаны иметь специальных познаний во всех этих вопросах. Государство должно помогать в формировании заказа на жилищно-коммунальные услуги, в приемке работ и услуг. Защита прав потребителей должна стоять на первом месте».

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Итогом слушаний стали рекомендации, которые направят в Минстрой и правительство России. Участники дискуссии единодушно поддержали заявление о необходимости строго следовать принципу сбалансированности и исполнимости нормативно-правовых актов. Органам исполнительной власти предложено проанализировать практику применения действующих законодательных актов в сфере ЖКХ и подготовить изменения с учетом мнения экспертов. Целью этой работы должно стать создание прочной основы для развития системы профессионального управления жилищным фондом страны.

Натаров Сергей Васильевич
Натаров Сергей Васильевич
Депутат Государственной Думы РФ VII созыва от Красноярского края (ЛДПР)

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