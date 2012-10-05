В Госдуме призвали сделать интересы жильцов приоритетом в сфере ЖКХ

Представитель Красноярского края в Государственной Думе Сергей Натаров призвал сделать защиту прав жителей приоритетом при законодательном регулировании вопросов ЖКХ. Накануне, 24 апреля, в зале заседаний фракции ЛДПР в ГД РФ прошли публичные слушания на тему «Неэффективность нормативно-правового регулирования сферы жилищно-коммунального хозяйства».

Инициаторами слушаний стали Ассоциация некоммерческих организаций по содействию развитию ТСЖ и ЖСК и другие общественники. Всего в мероприятии приняли участие 96 человек из 25 субъектов Российской Федерации, в том числе представители жилищных кооперативов, управляющих компаний, независимые эксперты. Комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству представлял член фракции ЛДПР Сергей Натаров.

Среди главных вопросов повестки была оценка эффективности нормативного регулирования сферы ЖКХ и идеи по совершенствованию правовой базы.

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По словам одного из инициаторов слушаний, почетного работника ЖКХ России Анатолия Кочегарова, система регулирования отрасли практически зашла в тупик. На федеральном уровне принято 350 законов и подзаконных актов, экономические последствия реализации которых не просчитаны, предварительная проработка проектов не проводилась.

В результате на сегодняшний день в сфере ЖКХ отсутствуют четкие и понятные «правила игры», а у ЖСК, ТСЖ и управляющих компаний нет понимания, в какой системе координат они работают.

В такой ситуации страдают не только хозяйствующие субъекты, но и жители многоквартирных домов: и раньше жильцы не знали, за что они платят, и теперь не понимают, за что с них собирают деньги.

Между тем задолженность по обязательным платежам за жилищные услуги достигла угрожающих размеров: на конец 2016 года она составила 245 млрд рублей. Неэффективное регулирование привело к тому, что средства граждан, которые они платят за содержание и ремонт своего дома, уходят на компенсацию убытков коммунальных предприятий и в надзорные органы в виде административных штрафов.

Привлечение управляющих организаций к административной ответственности (250-300 тыс. рублей за любую неисправность в жилом доме) приводит к тому, что УК оказывается не в состоянии надлежащим образом выполнять свои обязательства перед жильцами. В итоге более половины управляющих организаций в стране имеют объем задолженности, равный годовой сумме взносов на текущий ремонт. В то же время отсутствие механизмов компенсации убытков хозяйствующих субъектов ведет к дальнейшему роста количества ветхого жилья.

Говоря о проблемах ЖКХ, депутат Госдумы Сергей Натаров подчеркнул:

«Пора пересмотреть подходы к формированию жилищного законодательства, а не заниматься латанием дыр. Необходимо остановить метания и эксперименты в жилищной сфере, сформировать системные сбалансированные отношения между всеми участниками процесса. Слишком много обязанностей легло на плечи жителей в вопросах их участия в управлении многоквартирными домами. Жители — не инженеры, не бухгалтеры, не слесари и не сантехники, они не обязаны иметь специальных познаний во всех этих вопросах. Государство должно помогать в формировании заказа на жилищно-коммунальные услуги, в приемке работ и услуг. Защита прав потребителей должна стоять на первом месте».

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Итогом слушаний стали рекомендации, которые направят в Минстрой и правительство России. Участники дискуссии единодушно поддержали заявление о необходимости строго следовать принципу сбалансированности и исполнимости нормативно-правовых актов. Органам исполнительной власти предложено проанализировать практику применения действующих законодательных актов в сфере ЖКХ и подготовить изменения с учетом мнения экспертов. Целью этой работы должно стать создание прочной основы для развития системы профессионального управления жилищным фондом страны.