Эксперты оценили работу красноярского «Жилфонда»

Городская управляющая компания «Жилфонд» в Красноярске прошла оценку финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год. Аналитическую работу проводила аудиторско-консалтинговая компания БДО «Юникон».

По заключению экспертов, в финансовой деятельности Городской управляющей компании в 2016 году нарушений нет, отражение фактов финансово-хозяйственной деятельности достоверное. Аудит включал в себя проверку бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 года, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к финансовой отчетности.

Материалы по теме «Жилфонд» продолжает возврат накопленных красноярцами денег

«Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО ГУК „Жилфонд“ по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности», — говорится в заключении экспертов.