«Мощный удар»: в центре Красноярска о «Рено» разбился «Мерседес» с автоледи

В результате «мощного удара» в центре Красноярска «разворотило» Renault Duster и Mercedes. Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, ДТП произошло накануне вечером на перекрестке ул. Бограда и Декабристов, одной из иномарок управляла женщина.

Очевидцы сообщили, что автомобиль «Рено» двигался прямо по ул. Бограда, а «Мерседес» якобы поворачивал налево. Судя по фотографиям, обе иномарки получили серьезные повреждения.

В полиции пояснили, что в результате ДТП никто из людей не пострадал. Кто спровоцировал аварию, пока неизвестно. Сообщается лишь, что за рулем автомобиля Mercedes находилась женщина, другой машиной управлял мужчина.

Обсуждая последствия ДТП, интернет-пользователи рассказали, что «удар был мощный и очень громкий». Они также предположили, что ремонт «Мерседеса», за рулем которого, судя по знаку на лобовом стекле, находился неопытный водитель, может обойтись крупную сумму.