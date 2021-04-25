Мотоциклист разбился о поворачивающую иномарку на Взлетке

После столкновения с разворачивающейся иномаркой на красноярской Взлётке молодой мотоциклист получил тяжелые травмы. Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, ДТП произошло в двенадцатом часу вечера 24 апреля на ул. Молокова.

Предварительно установлено, что 25-летний водитель-мужчина автомобиля Honda Fit, двигаясь со стороны ул. Шахтеров в направлении ул. Батурина, при развороте не предоставил преимущества 21-летнему байкеру на Suzuki.

Как видно на фотографиях, сделанных очевидцами, мотоциклист врезался в автомобиль со стороны водительской двери.

Байкера с тяжелыми травмами госпитализировали, автомобилист также обратился за медицинской помощью.

Напомним, официальное открытие мотосезона в Красноярске намечено на 29 апреля, однако первые мотоциклисты появились на дорогах города еще в конце марта.