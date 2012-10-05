КПК «Совет» предложил красноярцам увеличить сбережения в кризис

В Красноярске начали активно развиваться новые формы финансовых услуг. Кооперативы, как и банки, предлагают клиентам широкую линейку продуктов по вкладам. Экономисты утверждают, что такие меры предпринимаются для того, чтобы люди как можно чаще доверяли различным финансовым организациям.

По данным аналитиков РАНХиГС, в 2016 году 23 % россиян хранили сбережения в наличной форме. Этот на 5 % больше, чем в 2015 году. По словам председателя правления КПК «Совет» Максима Куликова, во всем мире хранить деньги «под матрасом» считается нерациональным: риски высокие и прибыли никакой. Для того чтобы деньги «работали» кредитный потребительский кооператив «Совет» разработал специальный тариф «Бизнес недели».

Это краткосрочные сбережения под 18 % годовых. Минимальный срок размещения сбережений в КПК «Союз» — 15 дней, максимальный — 60 дней, все определяется потребностью пайщика. Сумма накоплений варьируется от 300 тыс. рублей до 3 млн рублей.

«Например, вы продали квартиру за 3 млн рублей. Сбережения „Бизнес недели“ помогут вырастить полученную от продажи сумму и принесут порядка 84 тыс. рублей за два месяца. При обустройстве на новом месте эти деньги очень пригодятся», — пояснил Куликов. В итоге все накопления не будут лежать «мертвым грузом», а довольно быстро начнут приносить реальную прибыль.

«Сбережения пайщиков КПК „Совет“ застрахованы дважды — в НКО „Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования“ и АСК „Инвестстрах“. Таким образом, страховка защищает как инвестиционный портфель компании, так и отдельно каждый вклад без ограничения суммы», — заверил эксперт.

КПК «Совет» Адрес: Красноярск, Декабристов, 30

Тел.: (391) 200-00-11

Сайт: kpk-sovet.ru : Красноярск, Декабристов, 30

КПК «Совет» — кредитный потребительский кооператив, предлагающий реальные ставки по сбережениям — до 19 % годовых. За время своей деятельности кооператив наработал большую клиентскую базу, усовершенствовал рабочие процессы и минимизировать риски для пайщиков. Предоставление финансовых услуг в кооперативе «Совет» ведется в соответствии с утвержденным законодательством РФ.