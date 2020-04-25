Красноярцам без опыта работы готовы платить в среднем 27 тыс. рублей

Молодым красноярским специалистам рассказали, куда пойти работать без опыта. Исследование рынка труда провел сайт по поиску работы и персонала HeadHunter.

По данным аналитиков, с начала года больше всего вакансий для соискателей без опыта работы работодатели региона размещали в следующих профобластях: «Продажи» (45 % от общего количества предложений о работе для кандидатов без трудового стажа), «Административный персонал» (21 %) и «Начало карьеры, студенты» (18 %). В пятерку лидеров также вошли сферы «Маркетинг, реклама, PR» (8 %), «Банки, инвестиции, лизинг» (7 %).

При этом специалисты отмечают, что уровень конкуренции на рынке труда среди специалистов без опыта работы в Красноярске находится на «очень высоком уровне». В среднем на одно вакантное место в профобласти «Начало карьеры, студенты» приходится 16 резюме, средняя заработная плата — 27,5 тыс. рублей. В других сибирских городах вознаграждение варьируется от 20 до 25 тыс. рублей. При этом среди общего числа предложений, которые работодатели разместили в Красноярске, только 21 % — для тех, у кого опыта работы еще нет.

Основные требования работодателей к молодым специалиста (до 25 лет): нацеленность на результат и инициативность, высокая ответственность, умение работать в команде и автономно, наличие хорошей теоретической базы и представлений о будущей работе.

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Тем, кому сложно определиться с выбором профессии, специалисты рекомендуют обратить внимание на так называемые «Профессии будущего».

«Можно с определенной долей уверенности сказать, что на рынке труда по-прежнему будут востребованы менеджеры по продажам, линейный и рабочий персонал, специалисты редких технических профессий», — рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири Елана Таращук.