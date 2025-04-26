Старейший барбершоп Красноярска закрывается

Известный барбершоп «Ребята» в центре Красноярска объявил о закрытии. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил один из авторов проекта, парикмахер-путешественник Денис Юшин.

Учредители первой в городе парикмахерской для мужчин в модном формате «барбершопа» объяснили закрытие разногласиями: речь идет о «несовпадении дальнейших векторов развития».

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«Разные мнения, разные подходы, разные цели!... Поэтому всё сходит на нет. Кончились творческие мероприятия, нас перестали посещать творческие люди в таком количестве как раньше. А мне этого не нужно! Я хочу свободолюбивых и харизматичных мастеров своего дела и просто крутых людей!!! Будь то барберы, бармены, администраторы, музыканты и наши друзья-клиенты! Поэтому мы уходим, забираем своё имя „Ребята“, делим совместно нажитое имущество, ищем помещение и вскоре открываем новый проект!!!» — уточнил Юшин.

В честь закрытия «Ребят» 30 апреля состоится прощальная вечеринка.

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