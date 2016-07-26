Красноярский студент задержан за обнажение перед школьницей в бассейне

21-летнего красноярского студента задержали по подозрению в совершении развратных действий — по данным полиции, молодой человек обнажился перед несовершеннолетней.

Инцидент произошел 25 апреля в бассейне «Локомотив», расположенном в Железнодорожном районе города. Когда 13-летняя девочка занималась плаванием, парень, плавающий на соседней дорожке, совершил в отношении школьницы развратные действия. В пресс-службе МУ МВД России «Красноярское» уточнили, что он снял трусы перед несовершеннолетней.

Мама девочки обратилась в правоохранительные органы, задержали злоумышленника охранники спортивного комплекса, после чего его сразу же доставили в полицию.