Красноярский студент задержан за обнажение перед школьницей в бассейне

21-летнего красноярского студента задержали по подозрению в совершении развратных действий — по данным полиции, молодой человек обнажился перед несовершеннолетней.
Инцидент произошел 25 апреля в бассейне «Локомотив», расположенном в Железнодорожном районе города. Когда 13-летняя девочка занималась плаванием, парень, плавающий на соседней дорожке, совершил в отношении школьницы развратные действия. В пресс-службе МУ МВД России «Красноярское» уточнили, что он снял трусы перед несовершеннолетней.
Мама девочки обратилась в правоохранительные органы, задержали злоумышленника охранники спортивного комплекса, после чего его сразу же доставили в полицию.
«21-летний студент одного из красноярских вузов полностью признал свою вину. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в ГСУ СК по краю.