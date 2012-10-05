Для репетиции шествия в честь Дня Победы перекроют ул. Карла Маркса

Ради генеральных репетиций праздничного шествия на 9 Мая в Центральном и Железнодорожном районах Красноярска два дня по вечерам будут перекрывать улицы и менять схему движения автобусов. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, репетиции будут проходить вечерами 27 апреля и 4 мая.

​В эти дни с 19:30 до 22:30 часов для движения транспорта закроют ул. Карла Маркса на участке от ул. Робеспьера до ул. Диктатуры Пролетариата. Автобусы переведут на пр. Мира, а движение троллейбусов № 7, 8, 15 по ул. Карла Маркса и ул. Ленина закроют с 18:30 часов. От конечных остановок в Зеленой Роще и Северном троллейбусы будут ездить только до автовокзала. Троллейбусы маршрута № 15 будет ездить по временной схеме «БСМП — Железнодорожный вокзал».

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Также закроют движение транспорта по проезду вдоль здания краевой библиотеки и вдоль здания РЖД на участке от пр. Мира до ул. Карла Маркса; ул. Декабристов и ул. Горького (от пр. Мира до ул. Бограда); ул. Дзержинского (от пр. Мира до ул. Урицкого).

Кроме того, с 20:00 часов 26 апреля до 22:30 часов 27 апреля и с 20:00 часов 3 мая до 22:30 часов 4 мая на этих участках запретят остановку и парковку транспорта. Также для парковки закроют и участок на площади Революции.

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