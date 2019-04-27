«Инфинити» сбил пешехода с кофе на середине проезжей части (видео)

Пытавшегося перейти оживлённую дорогу возле красноярского моста мужчину сбила иномарка. От удара пешехода подбросило в воздух, и он разлил кофе.

ДТП произошло в 6 часов вечера 26 апреля возле моста на ул. Вейнбаума. На кадрах с уличной камеры наблюдения видно, как пешеход-мужчина с кофе стоит посреди проезжей части, на разделительной полосе, в надежде преодолеть остаток пути. Он ждет, пока проедет поток машин, но его неожиданно сбивает подъехавший сбоку сзади автомобиль Infinity. Мужчина ударился о капот, отлетел и упал на асфальт. Водитель иномарки пытался помочь ему подняться, но у них это не получилось.

В пресс-службе ГИБДД рассказали, что обоим участникам ДТП по 37 лет, они были трезвы. Пешеход обратился за медицинской помощью.

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Одни интернет-пользователи обвинили в случившемся пешехода, которого там не должно было быть. Другие увидели в ДТП вину обоих, заявив, что водитель иномарки нарушил ПДД — повернул налево в том месте, где запрещен такой маневр.

«„Инфинити“ голову завернул в сторону ул. Ленина и поехал в нарушение правил. Он-то точно знал, что больше никто не должен нарушать правила. А тут раз и человек. Хотя пешеход давно там был, и кофе остыл», — отметил другой.