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Внедорожник вынесло на огороженный тротуар после ДТП в центре города (видео)
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В Красноярском крае

Внедорожник вынесло на огороженный тротуар после ДТП в центре города (видео)

27 апреля 14:13
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В центре Красноярска на оживленном перекрестке столкнулись две иномарки, после ДТП одна из них протаранила забор и оказалась на пешеходном переходе. Авария случилась сегодня в 7:15 утра на перекрестке ул. Ленина и Декабристов.

Toyota RAV4 врезалась в автомобиль Renault Logan с автоледи, которая ехала по ул. Ленина и, предположительно, не остановилась, когда загорелся красный сигнал светофора. От удара одну машину отбросило на ул. Декабристов, а внедорожник снес пешеходный забор и оказался на тротуаре.

ДТП ул. Ленина - Декабристов

Видео: vk.com/kraschp

В пресс-службе ГИБДД рассказали, что за рулем Renault находилась 40-летняя женщина, она обратилась за медицинской помощью. Второй иномаркой управлял 39-летний мужчина. В настоящее время устанавливается, кто из них на какой сигнал светофора двигался.

Фото: vk.com/kraschp
Фото: vk.com/kraschp
Фото: vk.com/kraschp
Фото: vk.com/kraschp
Фото: vk.com/kraschp

Пешеходы в результате ДТП не пострадали. Интернет-пользователи отметили, что ДТП произошло по уже ставшей традиционной схеме: «один хотел проскочить, а другой рано стартанул».

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