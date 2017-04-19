«В телефоне зависла?»: автоледи с ребенком устроила ДТП на пустом мосту (видео)

Красноярцев возмутило ДТП на пустом четвертом мосту через Енисей.

Авария произошла сегодня, 19 апреля, около 8 утра. Как видно на записи камеры дорожного наблюдения, автомобиль Toyota Prius на низкой скорости двигался по мосту в сторону левого берега с включенной аварийной сигнализацией, но затем совсем остановился. Водитель не успел еще выйти из автомобиля, чтобы выставить предупреждающий знак, как в машину врезалась Honda Fit. В результате столкновения оба автомобиля получили серьезные повреждения, водитель Toyota и малолетний пассажир Honda были травмированы.

Как отметили в пресс-службе ГИБДД, 7-летний мальчик находился на заднем сидении в специальном удерживающем устройстве, поэтому серьезных повреждений удалось избежать.

В комментариях красноярцы возмутились тем, что авария произошла на совершенно пустой дороге, где не заметить светлую машину с включенной «аварийкой» достаточно сложно.

«Те, кто сетует на невыставленный знак. Если дама не смотрит, тут хоть 10 знаков через каждые 20-50 метров поставь — всё без толку», — отметили комментаторы.

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Сотрудники ГИБДД напоминают автомобилистам, что необходимо вести свое транспортное средство аккуратно и быть предельно внимательными, особенно когда в салоне находится ребенок.

Очевидцы происшествия могут обратиться в полицию по телефону 102, также вы можете помочь распространению информации, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»: