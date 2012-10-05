Организаторы Канского видеофестиваля попросили помощи в интернете

В интернете собирают деньги на 16 Международный Канский видеофестиваль — поддержать проект попросили сами организаторы. Напомним, фестиваль пройдет с 21 по 27 августа, сбор средств идет на краудфандинговой платформе «Планета». За первый день удалось собрать только 900 рублей, всего же нужно —1,5 миллиона.

Всем желающим предлагают отправить деньги и получить за это тематическое вознаграждение — открытки, плакаты и футболки. Самой большой суммой взноса указано 85 тыс. рублей — это по сути приглашение на фестиваль в Канск, в которое включен трансфер, проживание, питание и участие во всех церемониях.

На вопрос о том, почему вдруг понадобилась финансовая помощь, организаторы ответили:

«Кинофестиваль — штука затратная. Надо привезти режиссеров конкурсных фильмов со всего мира в Сибирь, а еще членов жюри и команду фестиваля, разбросанную по разным городам России. Надо внимательно отсмотреть в среднем по 1000 часов фильмов, поданных на конкурс — на это уходит полтора месяца почти круглосуточной работы. Потом отобрать лучшие, собрать программы (и не одну, а на целую неделю); перевести на русский язык, поставить субтитры, договориться с авторами, дистрибьютерами и продюсерами, получить оригиналы фильмов — это еще 2-3 месяца напряженной работы для всех. Надо организовать всю фестивальную логистику, предусмотреть все мелочи так, чтобы всем-всем гостям фестиваля было комфортно. Надо выпускать каталоги, заниматься рекламой и PR, поддерживать активность в соцсетях. И многое-многое другое!».

Они также отметили, что многие большие кинофестивали не страдают от нехватки бюджета, потому что «ставят во главу угла прибыль», что не преследуют красноярские активисты.

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«Все программы фестиваля, начиная с самого первого, были открытыми для аудитории, и мы принципиально не хотим продавать билеты. Фестиваль всегда существовал на деньги благотворительных фондов, поддерживался министерством культуры РФ и Красноярского края, но и эти ресурсы когда-нибудь заканчиваются, если ты не проводишь фестиваль в столицах или курортных зонах», — поясняют организаторы.

Они призывают жителей региона помочь им двигаться дальше и во что бы то ни стало сохранить фестиваль именно в Канске.

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