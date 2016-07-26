Молодой преподаватель вуза заявил о зарплате в 4 тысячи рублей: ответ ректора

Преподаватель красноярского института искусств пожаловался на маленькую зарплату — на своей странице в социальной сети молодой педагог Николай Балышев рассказал, что получает за свои услуги всего 4 тысячи рублей. Свои претензии он адресовал федеральным властям, однако в вузе, где он работает, удивились его поступку.

Балышев — педагог высшей школы, преподаватель кафедры хорового дирижирования Красноярского государственного института искусств, художественный руководитель и дирижер хора студентов. По официальным данным, его деятельность в стенах института включает занятия со студентами и подготовку программ для выступлений в рамках крупных творческих проектов города и края. Но основная его работа — хормейстер и дирижер единственного в Красноярске профессионального хорового муниципального коллектива «Тебе поемъ».

«Занимаемая мною должность (в институте) подразумевает высокую степень профессиональной компетентности и соответствующий ей уровень ответственности. Я люблю то, чем занимаюсь. Без сомнений. Люблю музыку — это вся моя жизнь; люблю людей, окружающих меня в коллективе. Но кто-то важный и нужный там „наверху“, очевидно, перестал любить музыку. Перестал ценить людей, сохраняющих и передающих знания в этой области. Ключевые слова: культура, общество, духовность, образование, музыка, педагог института, зарплата. Внимание. Сейчас без шуток. 4280 рублей. Я не забыл „0“ в конце, не забыл „1“ в начале — всё именно так. 4280 рублей. Моя. Зарплата. В вузе», — посетовал он.

Педагог пояснил, что рассказал об этом не ради жалости, а для «для честности». «Мне очень хочется, чтобы люди знали, насколько сильно нужна музыкальная культура в провинции и как высоко она ценится нашим правительством. Хочется, чтобы вы знали — в нашей любимой стране педагог вуза за свой труд может получать меньше, чем получает поломойка из ближнего зарубежья, работающая с ним в одних и тех же аудиториях. Дяденьки и тетеньки „наверху“, обращаюсь к вам! Пожалуйста, перестаньте злиться на музыку. Ее нужно беречь. Нашими руками», — призвал он.

Как заявила Newslab.ru ректор Красноярского института искусств Марина Москалюк, Николай Балышев работает у них совместителем, не числится в штате и имеет минимальную нагрузку. При этом, с ее слов, он всегда имел поддержку краевых и городских властей, а также института.

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Москалюк отметила, что Балышев — выпускник этого же института и талантливый музыкант. С ее слов, еще в прошлом году у многих преподавателей изменилась нагрузка, так как сократилось количество студентов в вузе. А Балышев, как молодой талант, по ее данным, в конце года получил «премию в 37 тыс. рублей».

Ректор призналась, что ее удивил его поступок, после которого «вуз с оглядкой будет смотреть на его поведение». В июне его, как и остальных совместителей, уволят, а в августе, когда заново будут распределять нагрузку, руководству вуза предстоит серьезно подумать о том, продолжать ли сотрудничать с Балышевым.