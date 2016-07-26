Красноярцам предложили увеличить свои сбережения на 19 % в год

Красноярцам рассказали, как в условиях нестабильной экономики защитить свои сбережения от инфляции и оптимизировать накопления. Большинство работающих горожан и пенсионеров по привычке выбирают банковские вклады. Это довольно надежный способ, но процентные ставки — низкие. По данным ЦБ, в июле 2016 года средняя ставка по банковским вкладам в России составила 7,22 %.

Эксперты посоветовали обратить внимание на кредитно-потребительские кооперативы. Например, КПК «Совет» подготовил для пайщиков несколько пакетов особых сбережений.

Одним из самых популярных на сегодняшний день является тариф «Накопительный». Участник кооператива «Совет» может внести любую сумму от 10 тыс. рублей до 10 млн рублей. Минимальный срок размещения сбережений в кредитном потребительском кооперативе «Союз» — 3 месяца, максимальный — 36 месяцев, все определяется потребностью пайщика. Процентная ставка при любом сроке составляет 19 % в год.

«Сбережения пайщиков КПК „Совет“ застрахованы дважды — в НКО „Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования“ и АСК „Инвестстрах“. Таким образом, страховка защищает как инвестиционный портфель компании, так и отдельно каждый вклад без ограничения суммы», — пояснил председатель правления кооператива Максим Куликов.

Клиенты могут в любой момент пополнить сбережения, а по окончании договора — забрать увеличенную сумму или продлить контракт с кооперативом. Таким образом «Совет» поможет не просто сохранить накопления, но и существенно их приумножить.

КПК «Совет» Адрес: Красноярск, Декабристов, 30

Тел.: (391) 200-00-11

Сайт: kpk-sovet.ru Красноярск, Декабристов, 30

КПК «Совет» — кредитный потребительский кооператив, предлагающий реальные ставки по сбережениям — до 19 % годовых. За время своей деятельности кооператив наработал большую клиентскую базу, усовершенствовал рабочие процессы и минимизировал риски для пайщиков. Предоставление финансовых услуг в кооперативе «Совет» ведется в соответствии с утвержденным законодательством России.