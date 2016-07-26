Подъезд к Абакану отремонтируют за 2 млрд рублей

За два миллиарда в Хакасии уберут кольцевые развязки на подъездах к столице региона, сообщили 27 апреля в пресс-службе правительства республики.

В реконструкцию участка федеральной трассы М-54 протяженностью 9 км в районе Черногорска «Байкалуправтодор» планирует вложить 2 млрд рублей. Работы, по словам руководителя управления Сергея Аникина, уже начались.

«Участок федеральной трассы является подходом к Абакану с северной стороны. В настоящее время движение транспорта частично осуществляется по автомобильной дороге третьей технической категории (по одной полосе в каждую сторону), а также по двум кольцевыми развязками, что снижает пропускную способность трассы в районе Черногорска, где интенсивность движения составляет более 10 тысяч автомобилей в сутки», — пояснили в пресс-службе правительства.

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В планах на участке от Пригорска до Абакана сделать по две полосы в каждую сторону, а также построить новый путепровод в районе Черногорска и Усть-Абакана вместо двух кольцевых развязок.

«С учетом того, что большое число жителей Черногорска и Усть-Абаканского района работают или учатся в Абакане, ремонт позволит быстро и с комфортом добираться до республиканской столицы», — рассказали в пресс-службе.