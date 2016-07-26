Объявлены итоги общего собрания акционеров ВТБ

Банк ВТБ подвел итоги годового Общего собрания акционеров, которое состоялось в Санкт-Петербурге 26 апреля. На собрании акционеры утвердили годовой отчет банка за 2016 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за этот же год.

Также на собрании было принято решение о распределении прибыли банка по результатам 2016 года в следующем порядке:

чистая прибыль, всего — 69 млрд 088 млн 345 тыс. 345,65 рубля;

чистая прибыль к распределению — 51 млрд 217 млн 614 тыс. 586,20 рубля;

отчисления в Резервный фонд — 3 454 417 267,28 рубля;

отчисления для выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям — 15 163 833 364,69 рубля;

отчисления для выплаты дивидендов по привилегированным именным акциям первого типа — 11 129 974 453,00 рубля;

отчисления для выплаты дивидендов по привилегированным именным акциям второго типа — 18 100 658 853,45 рубля;

нераспределенная чистая прибыль — 3 368 730 647,78 рубля.

Акционеры приняли решение о выплате по результатам 2016 года дивидендов в размере 0,00117 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию банка ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля, 0,00052 рубля на одну размещенную привилегированную акцию банка ВТБ первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля и 0,00588849 рубля на одну привилегированную акцию второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля. Собрание определило порядок выплаты дивидендов по результатам 2016 года денежными средствами.

При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера банка ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

в течение 10 рабочих дней — номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

в течение 25 рабочих дней — другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года, является 10 мая 2017 года. Дивиденды будут выплачиваться путем перечисления денег на банковские счета акционеров или почтовым переводом.

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Собрание также избрало состав наблюдательного совета банка ВТБ в количестве 11 человек. Акционеры утвердили состав ревизионной комиссии банка ВТБ в количестве 6 человек. ООО «Эрнст энд Янг» было утверждено аудитором банка ВТБ для обязательного ежегодного аудита ВТБ за 2017 год. Акционеры утвердили новую редакцию Устава банка и предоставили право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, президенту-председателю правления банка Андрею Костину.

Собрание акционеров также приняло решение утвердить новые редакции положения о наблюдательном совете и положения о правлении. Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров банка ВТБ будет опубликован в установленный законодательством срок на сайте www.vtb.ru.