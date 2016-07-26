РУСАЛ объявил операционные результаты первого квартала 2017 года

РУСАЛ объявил результаты операционной деятельности компании в первом квартале текущего года.

Так, объем производства алюминия составил 910 тыс. тонн, снизившись на 2,1 % по сравнению с четвертым кварталом 2016 года. На заводы компании, расположенные в Сибири, пришлось 94 % от общего объема выпуска алюминия. В целом общая производственная динамика объясняется меньшим количеством календарных дней в отчетном периоде (90 дней в первом квартале 2017 года против 92 дней в четвертом квартале 2016 года). Коэффициент загрузки мощностей составил в среднем 95 %.

Объем реализации алюминия в первом квартале 2017 года составил 985 тыс. тонн, увеличившись на 6,8 % по сравнению с четвертым кварталом 2016 года. Продукция с добавленной стоимостью (ПДС) составила 436 тыс. тонн в общем объеме реализации, что на 7,8 % больше по сравнению с четвертым кварталом 2016 года. Динамика продаж алюминия в отчетном периоде в основном объясняется реализацией товарных запасов, накопленных в четвертом квартале 2016 года.

Средняя цена реализации алюминия в первом квартале 2017 года выросла на 8,3 % по сравнению с предыдущим кварталом — до 1 949 долларов США за тонну, что связано с ростом средней цены алюминия на LME с учетом котировального периода на 9 % по сравнению с четвертым кварталом 2016 года — до 1 796 долларов США за тонну. Средняя реализованная премия в первом квартале 2017 года достигла 153 долларов США за тонну, что на 1,4 % выше значения этого показателя в предыдущем квартале.

Красноярский алюминиевый завод в первом квартале выпустил 253 тысячи тонн товарного алюминия, что меньше на 1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из этого объёма продукция с высокой добавленной стоимостью составляет 43,9 %. Увеличение доли ПДС связано с развитием существующих литейных мощностей завода и фокусированием внимания КрАЗа на выпуске сплавов.

В рамках работы по увеличению выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью в литейном отделении № 1 строится новый литейный комплекс по производству цилиндрических слитков большого диаметра (от 203 до 457 мм). Выполнена большая часть работ, первую партию алюминиевых цилиндров новый участок производства выдаст уже в 2017 году. Расчётная мощность всего литейного комплекса составит 120 тысяч тонн продукции в год. Цилиндры крупного диаметра широко востребованы в автомобильной промышленности.

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Объем производства глинозема в первом квартале 2017 года составил 1 889 тыс. тонн, снизившись на 2,6 % по сравнению с четвертым кварталом 2016 года. Производство на российских заводах обеспечило 37 % общего объема выпуска. Производство на глиноземных предприятиях компании соответствовало плановым объемам. Влияние сезонных ремонтных работ на объемы производства на глиноземных предприятиях Windalco, Aughinish Alumina и Богословском алюминиевом заводе было компенсировано объемами производства Ачинского глиноземного комбината и Уральского алюминиевого завода.

Рост объемов производства на Николаевском глиноземном заводе и Уральском алюминиевом заводе в первом квартале 2017 года по сравнению с первым кварталом 2016 года обусловлен завершением модернизации производственных мощностей на этих глиноземных предприятиях.

Объем добычи бокситов в первом квартале 2017 года составил 2 869 тыс. тонн, увеличившись на 1 % по сравнению с четвертым кварталом 2016 года. Объем добычи нефелиновой руды за отчетный квартал увеличился на 7,9 % — до 1 056 тыс. тонн. Объемы добычи на предприятии «Боксит Тимана» и Кия-Шалтырском нефелиновом руднике увеличились на 8 % и 7,9 % соответственно. Рост добычи сырья соответствовал производственным планам Уральского алюминиевого завода и Ачинского глиноземного комбината. Объем добычи на Североуральском бокситовом руднике также был обусловлен производственными планами Богословского алюминиевого завода.

Объемы добычи «Компании бокситов Киндии» (Compagnie des Bauxites de Kindia) в первом квартале 2017 года оставались ниже среднего исторического значения, однако, согласно графику горных работ, ожидается увеличение объемов добычи во втором квартале 2017 года. Объем добычи «Компании бокситов Гайаны» (Bauxite Company of Guyana Inc.) увеличился на 13,2 % по сравнению с предыдущим кварталом, что во многом объясняется эффектом низкой базы.