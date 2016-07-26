Май в Красноярске начнется с промозглой погоды

Длинные выходные принесут красноярцам похолодание и дожди: в последние дни апреля горожан еще порадует 20-градусное тепло, но первые дни мая будут промозглыми, синоптики прогнозируют заморозки.

Самым теплым днем в череде ближайших станет суббота — уличные градусники будут показывать +20, +22 °C, в воскресенье западный ветер сменится северным и столбики термометров достигнут отметки в +12, +15 °C. В понедельник, 1 мая, который тоже будет выходным днем, ожидается лишь +8, +9 °C.

Одновременно будет понижаться и ночная температура: с +10 °C в ночь на субботу до +2 °C в ночь понедельник.

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В канун новой рабочей недели синоптики обещают 0 °C, дневная температура в первые рабочие дни мая будет варьироваться от +4 до +7 °C.

Добавим, начиная с сегодняшнего дня в прогнозе синоптиков ежедневно значатся дожди, а в середине следующей недели может пойти снег.

Напомним, в прошлом году май также удивил красноярцев погодой — накануне Дня победы на город обрушился затяжной снегопад.