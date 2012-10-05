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«Ситуация меняется каждый час»: министр лесного хозяйства края о пожарах
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«Ситуация меняется каждый час»: министр лесного хозяйства края о пожарах

28 апреля 10:33
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Красноярский край полностью готов к ликвидации лесных пожаров. Об этом накануне сообщил министр лесного хозяйства региона Владимир Векшин в рамках правительственного часа на очередной сессии Законодательного Собрания края.

«У нас будет 30 воздушных судов, необходимой техники насчитывается около 400 единиц. Последние три-четыре дня создалась крайне сложная обстановка с лесными пожарами. Несмотря на то, что лесопожарный период был объявлен 24 марта, а первый пожар был 4 апреля, с начала сезона в крае зарегистрировано 174 лесных пожара на площади около 200 тысяч га. В прошлом году было чуть меньше. Но все пожары обнаруживаются, и 98 % ликвидируется в течение первых суток», — отрапортовал докладчик.

В своем докладе министр рассказал, что по состоянию на 27 апреля в Красноярском крае зарегистрировано 14 пожаров, однако «ситуация меняется каждый день, каждый час», отметил Векшин. В настоящее время на тушение лесных пожаров на площади 212 га привлечено 154 человека и 30 единиц техники. Также работает и авиатехника: 4 самолета и 3 вертолета. Говоря о причинах возгораний, министр отметил, что в основном всему виной человеческий фактор. Наиболее сложная ситуация сейчас складывается в восточной группе районов:

«На Абанский, Иланский, Канский, Нижнеингашский районы приходится самый пик сельхозпалов: до 70 % всех поджиганий переходит на лесной фонд», — сообщил он.

«Поверьте мне, я сорок лет работаю в лесной отрасли, это каждый год бывает, больше или меньше, но бывает. С 20 апреля на территории южных и центральных районов края введен особый противопожарный режим. А с 25 апреля все задействованные службы и органы функционируют в режиме повышенной готовности. Составлено уже 200 протоколов об административных правонарушениях, к этой работе подключены сотрудники и МЧС, и МВД, — сказал министр. — К сожалению, мы сегодня не в полной мере справляемся с этим огненным шквалом, который переходит в гослесфонд с земель иных категорий. Накануне праздничных дней приказы и распоряжения подготовлены, будут круглосуточные дежурства. Давайте с вашей помощью еще раз обратимся к населению: нужно быть предельно осторожными с огнем в лесу».

В заключении он добавил, что для борьбы с лесными пожарами хватает как человеческих, так и материальных ресурсов. «Мы справимся», — заверил он. Затем депутаты перешли к вопросам. Егор Бондаренко спросил про опашку леса, а также отметил, что лучше всего заниматься профилактической работой, «чем тратить бюджетные деньги на противопожарные мероприятия». Владимир Векшин признал, что депутат абсолютно прав, а опашка — одно из основных мероприятий по подготовке с лесоопасному периоду, для этого имеется 61 химическая станция.

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Николай Креминский заявил, что земли Канского района оформлены примерно на 80 %, там есть хозяева, «а где есть хозяин, там порядок. Поэтому нужно найти хозяина или оформить участки в краевую собственность. Необходимо навести порядок с землями, которые нигде не числятся». Выразил свою позицию и депутат Петр Медведев: «Каждый кусок земли имеет фамилию, имя и отчество. Вот пришла весна. Необходимо более предметно работать, чтобы были штабы на уровне администрации городов, районов, поселков. Там должна проходить работа, и не только один год!».

Депутаты задали еще ряд вопросов о пожаротушении в территориях, в частности и про Эвенкию. Итог обсуждения подвел спикер краевого парламента Александр Усс: «Обсуждение этого вопроса было полезно и уместно, мы даже немного расширили пределы рассмотрения темы с переходом на вопросы общего плана, касающиеся сельхозземель, взаиморасчетов с муниципалитетами и так далее. Спасибо всем за работу».

Векшин Владимир Николаевич
Векшин Владимир Николаевич
Министр лесного хозяйства Красноярского края
Бондаренко Егор Сергеевич
Бондаренко Егор Сергеевич
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва от ЛДПР
Креминский Николай Анатольевич
Креминский Николай Анатольевич
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва
Медведев Петр Петрович
Медведев Петр Петрович
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края
Усс Александр Викторович
Усс Александр Викторович
Председатель Законодательного Собрания Красноярского края

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