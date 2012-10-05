«Ситуация меняется каждый час»: министр лесного хозяйства края о пожарах

Красноярский край полностью готов к ликвидации лесных пожаров. Об этом накануне сообщил министр лесного хозяйства региона Владимир Векшин в рамках правительственного часа на очередной сессии Законодательного Собрания края.

«У нас будет 30 воздушных судов, необходимой техники насчитывается около 400 единиц. Последние три-четыре дня создалась крайне сложная обстановка с лесными пожарами. Несмотря на то, что лесопожарный период был объявлен 24 марта, а первый пожар был 4 апреля, с начала сезона в крае зарегистрировано 174 лесных пожара на площади около 200 тысяч га. В прошлом году было чуть меньше. Но все пожары обнаруживаются, и 98 % ликвидируется в течение первых суток», — отрапортовал докладчик.

В своем докладе министр рассказал, что по состоянию на 27 апреля в Красноярском крае зарегистрировано 14 пожаров, однако «ситуация меняется каждый день, каждый час», отметил Векшин. В настоящее время на тушение лесных пожаров на площади 212 га привлечено 154 человека и 30 единиц техники. Также работает и авиатехника: 4 самолета и 3 вертолета. Говоря о причинах возгораний, министр отметил, что в основном всему виной человеческий фактор. Наиболее сложная ситуация сейчас складывается в восточной группе районов:

«На Абанский, Иланский, Канский, Нижнеингашский районы приходится самый пик сельхозпалов: до 70 % всех поджиганий переходит на лесной фонд», — сообщил он.

«Поверьте мне, я сорок лет работаю в лесной отрасли, это каждый год бывает, больше или меньше, но бывает. С 20 апреля на территории южных и центральных районов края введен особый противопожарный режим. А с 25 апреля все задействованные службы и органы функционируют в режиме повышенной готовности. Составлено уже 200 протоколов об административных правонарушениях, к этой работе подключены сотрудники и МЧС, и МВД, — сказал министр. — К сожалению, мы сегодня не в полной мере справляемся с этим огненным шквалом, который переходит в гослесфонд с земель иных категорий. Накануне праздничных дней приказы и распоряжения подготовлены, будут круглосуточные дежурства. Давайте с вашей помощью еще раз обратимся к населению: нужно быть предельно осторожными с огнем в лесу».

В заключении он добавил, что для борьбы с лесными пожарами хватает как человеческих, так и материальных ресурсов. «Мы справимся», — заверил он. Затем депутаты перешли к вопросам. Егор Бондаренко спросил про опашку леса, а также отметил, что лучше всего заниматься профилактической работой, «чем тратить бюджетные деньги на противопожарные мероприятия». Владимир Векшин признал, что депутат абсолютно прав, а опашка — одно из основных мероприятий по подготовке с лесоопасному периоду, для этого имеется 61 химическая станция.

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Николай Креминский заявил, что земли Канского района оформлены примерно на 80 %, там есть хозяева, «а где есть хозяин, там порядок. Поэтому нужно найти хозяина или оформить участки в краевую собственность. Необходимо навести порядок с землями, которые нигде не числятся». Выразил свою позицию и депутат Петр Медведев: «Каждый кусок земли имеет фамилию, имя и отчество. Вот пришла весна. Необходимо более предметно работать, чтобы были штабы на уровне администрации городов, районов, поселков. Там должна проходить работа, и не только один год!».

Депутаты задали еще ряд вопросов о пожаротушении в территориях, в частности и про Эвенкию. Итог обсуждения подвел спикер краевого парламента Александр Усс: «Обсуждение этого вопроса было полезно и уместно, мы даже немного расширили пределы рассмотрения темы с переходом на вопросы общего плана, касающиеся сельхозземель, взаиморасчетов с муниципалитетами и так далее. Спасибо всем за работу».

Бондаренко Егор Сергеевич Депутат Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва от ЛДПР