Красноярцев предупредили о перекрытиях на 1 Мая

1 мая в Красноярске изменится схема движения общественного транспорта, также запланировано и перекрытие улиц в центре города. Как сообщили в пресс-службе администрации, с 8:00 до 15:30 1 мая транспорт не сможет двигаться по следующим участкам дорог:

по пр. Мира — от площади Мира до ул. Декабристов;

от ул. Ленина до ул. Карла Маркса — по ул. Каратанова, ул. 9 Января, ул. Парижской Коммуны, ул. Сурикова, ул. Вейнбаума, ул. Перенсона;

ул. Кирова, ул. Диктатуры Пролетариата, ул. Дзержинского, ул. Горького;

по проезду вдоль здания Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края и вдоль здания РЖД на участке от пр. Мира до ул. Карла Маркса;

по проезду вдоль здания правительства Красноярского края и ул. Обороны на участке от ул. Ленина до пр. Мира;

по ул. Карла Маркса от ул. Декабристов до ул. Диктатуры Пролетариата.

Кроме того, накануне, то есть вечером 30 апреля, с 17:00, будет запрещена остановка и стоянка автомобилей на указанных участках. Ограничение продлится до окончания праздничных мероприятий в честь Дня весны и труда. На всех участках выставят временную дорожно-знаковую информацию.

В этот же день схему движения поменяет и общественный транспорт. С 6:00 до 14:00 автобусы изменят маршрут в Центральном и Железнодорожном районах.

При прохождении праздничных колонн по проспекту Мира движение городского общественного транспорта перенесут с пр. Мира на ул. Карла Маркса и Ленина.

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До начала движения колонн, ориентировочно до 11:00, общественный транспорт, следующий от Коммунального моста для выезда на ул. Ленина и ул. Шахтеров, будет ходить в обычном режиме — через улицу Сурикова. При движении в направлении Советского района (через БКЗ) схемы автобусных маршрутов не изменяются. При следовании в направлении Коммунального моста, движение автобусов будет осуществляться по схеме: ул. Ленина — ул. Вейнбаума.

После начала движения праздничной колонны по пр. Мира от БКЗ в направлении площади Революции движение общественного транспорта по ул. Сурикова и ул. Вейнбаума будет временно приостановлено. После прохождения колонн движение по ул. Вейнбаума и ул. Сурикова восстановят. На период прохождения колонн по маршруту: пр. Мира — ул. Горького — площадь Революции будет временно приостановлено движение общественного транспорта на ул. Горького и ул. Карла Маркса.

Движение троллейбусов маршрутов № 7, 8, 15 по ул. Карла Маркса и ул. Ленина с 11:00 будет закрыто. Троллейбусы будут ходить по временным укороченным схемам:

в Советском районе — от конечных остановочных пунктов «Спортзал» и «мкрн Северный» троллейбусы № 7, 8, 15 будут ходить до «Междугородного автовокзала»;

в Октябрьском, Железнодорожном районах — троллейбусный маршрут № 15 будет осуществлять движение по схеме «БСМП — Железнодорожный вокзал».

После прохождения колонн движение общественного пассажирского транспорта восстановят. Дополнительную информацию о движении транспорта можно уточнить по телефону: (391) 256-84-00 в Центральной диспетчерской службе.