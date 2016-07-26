Дачники массово выдвигаются на красноярские трассы

Госавтоинспекция предупредила красноярских автомобилистов об опасностях на дороге в связи со стартом дачного сезона. Начиная с первых длинных весенних выходных водителям следует проявлять особую бдительность на загородных трассах.

Меры предосторожности связаны с увеличением транспортных потоков. «Сезонно с наступлением тепла на свои дачные участки отправляется множество красноярцев, из-за чего на выездах из города образуются заторы. В плотном потоке транспорта автолюбители не должны допускать такие нарушения, как выезд на обочину или на полосу, предназначенную для встречного движения, которые могут спровоцировать серьезные аварии», — призвали в дорожной полиции.

Отметим, также следует помнить о так называемых водителях-«подснежниках», которые зимой не эксплуатируют свои машины, а весной вновь выезжают на скоростные трассы и едут на дачи. У большинства из них навыки вождения хуже, чем у остальных водителей.

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В полиции напомнили и о грядущем изменении погоды — похолодании и обильных осадках. Там пояснили, что мокрый асфальт снижает уровень сцепления шин с дорогой в два раза, что значительно увеличивает тормозной путь.

«Автополицейские советуют водителям выезжать на загородные трассы ранним утром, когда движение по магистрали максимально свободное. При движении за пределами города следует учитывать погодные условия, соблюдать дистанцию, правила маневрирования и выбирать скоростной режим с учетом дорожного покрытия», — говорится в сообщении полка ДПС.