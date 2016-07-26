«Покажем силу»: красноярские полицейские готовы бороться с шумными гонщиками

Глава полиции Красноярского края рассказал, как будет бороться с уличными гонщиками. Александр Речицкий сегодня на встрече с журналистами поднял проблему дрифтеров и мотогонщиков-нарушителей, которые устраивают соревнования на улицах города, мешая спать красноярцам.

«Люди, к сожалению жалуются на шум в ночное время, на гонки», — пояснил генерал, отметив, что такие мото- и автолюбители к тому же создают аварийные ситуации на дорогах, а их действия способствуют социальному напряжению в обществе.

Чтобы найти единомышленников в борьбе с нарушениями, Александр Речицкий планирует завтра побывать на острове Татышев, где пройдет открытие мотосезона. Он пообещал лично пообщаться с мотоциклистами, чтобы установить «партнерские отношения».

«Мы разъясним им существующее законодательство и попытаемся убедить добросовестных владельцев транспортных средств, которых среди мотоциклистов много, прекратить заниматься подобного рода действиями. Понимаю, что проблема нелегкая, долгие годы с ней различными вариантами пытались бороться, но мы обязательно примем очередную попытку жестко поработать в этом направлении», — пояснил генерал

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Полицейские постараются продемонстрировать все свои технические возможности, позволяющие останавливать гонщиков.

«Завтра сотрудники полиции на мотоциклах продемонстрируют умения по классическому вождению, где-то с применением особой тактики задерживать правонарушителей. Кроме этого, мы продемонстрируем ограничительные меры, предусмотренные законодательством, которые возможно будут применяться к злостным нарушителям. Это различные „ежи“ и другие средства, которые позволяют быстро перекрыть дорогу. Мы покажем силу правоохранительной системы. Но мы хотим установить партнерские отношения — первым делом сесть за стол переговоров и объяснить, что правила игры будут одни для всех», — отметил Александр Речицкий.

Он также пообещал, что полицейские продолжат бороться с нарушителями правил тонировки и агрессивными водителями. Особенно жестко стражи порядка планируют воздействовать на попавшихся пьяными водителей, ранее уже лишенных прав из-за состояния алкогольного опьянения. У них, по договоренности с другими надзорными органами, планируется изымать транспорт, а также подвергать аресту.