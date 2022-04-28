Любителя тонировки отправили под арест на максимальный срок

За нежелание снимать тонировку 22-летний красноярский водитель получил 15 суток ареста — это максимальный срок. Об этом 28 апреля рассказали в пресс-службе городского полка ДПС.

Поймали нарушителя накануне на ул. Карла Маркса — у автомобиля Honda были затонированы передние боковые стекла. При проверке документов выяснилось, что в марте этого же водителя уже ловили за чрезмерную тонировку, но он проигнорировал предписание и не растонировал машину.

В итоге суд Центрального района Красноярска назначил ему максимальное наказание за это правонарушение — 15 суток административного ареста.

В пресс-службе полка также рассказали, что только за апрель в Красноярске выявили 2235 водителей, управлявших автомобилями с чрезмерно тонированными стеклами. 37 автомобилистов арестовали за отказ снять тонировочную пленку.