Тысячи красноярцев вышли на субботник

В Красноярске проходит общегородской субботник. Как сообщили в пресс-службе администрации, на улицы города, в парки, скверы, во дворы многоквартирных домов вышли тысячи людей. Мэр Эдхам Акбулатов вместе с представителями Совета ветеранов, сотрудниками организаций и молодежью принял участие в уборке парка рядом с бывшим заводом «Сибсталь» на улице Кутузова, 1.

По мнению главы города, субботник — правильная традиция: «И здесь дело не в том, какое количество красноярцев примут в нем участие, а то — с каким настроением люди готовы сделать свой город опрятнее и уютнее».

В мэрии отметили, что настроение у большинства участников — отличное и даже торжественное. Первый директор завода «Сибсталь», ветеран Великой Отечественной войны Алексей Федченко напомнил, что субботник всегда был традиционным и долгожданным мероприятием:

«Всю жизнь в апреле с лопатами и носилками мы выходили на субботники и работали как следует. Сегодня, в свои 92 года, я буду стараться поддерживать всех духовно. Вдвойне приятно быть в этом парке, в котором в 1954 году мы организовали посадку сада. До тех пор здесь были булыжники, заросли, даже картошку садили. Создавая сад, мы высадили тополя — лучшие очистители воздуха. Приятно, что в парке с участием ветеранов, молодёжи, жителей района наводится порядок».

Представитель ветеранского сообщества города Валентина Лукьянова добавила: «С утра еще лил дождь, а теперь, посмотрите, солнце. Я ни один субботник в своей жизни ещё не пропускала. Считаю, что каждый человек обязан помочь навести порядок в родном городе, тем более что сегодня Всероссийский субботник. Это мероприятие объединяет жителей, да и просто настроение повышается от того, что видишь результаты своего труда — ухоженный и опрятный город».

В стремлении сделать Красноярск уютнее ветеранов поддержали молодые горожане. Студент Александр сказал, что всегда готов принимать участие в таких мероприятиях: «Я пришёл на субботник от общественной организации, мы занимаемся сохранением исторической памяти. Для меня субботник — это проявление уважения, в том числе, к нашим ветеранам. Ведь кто, как не мы — молодые, сможем их порадовать. Когда работал в Трудовом отряде главы города, тоже убирался в разных районах Красноярска».

За несколько часов с территории парка убрали порядка 200 кубометров мусора, вывезли обломанные ветки деревьев. Глава Красноярска подчеркнул важность того, чтобы весь собранный в рамках субботника мусор был своевременно вывезен.

«За один день это сложно сделать, но за неделю обязательно нужно все мешки убрать. Потому что это, в первую очередь, уважение к людям, которые принимают участие в уборке города, — отметил Эдхам Акбулатов. — Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо всем горожанам, кто принял участие в субботнике и сделал наш город чище и красивее».

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В пресс-службе добавили, что на сегодняшний день парк бывшего завода «Сибсталь» — это только зелёная зона. Но горожане, которые проживают в близлежащих жилых домах, хотели бы, чтобы он стал полноценным общественным пространством. С 1 января территория парка (86 тыс. кв. м), перешла на обслуживание в муниципальное предприятие УЗС. В июле специальная комиссия обследует парка и составит смету работ по благоустройству. Преображение общественного пространства запланировано на осень этого года.