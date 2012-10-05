На уборку скверов и улиц вышли 80 тысяч красноярцев

В Красноярске подвели предварительные итоги весеннего общегородского субботника. По данным администраций районов, предприятий и учреждений, а также коммунальных служб, сегодня, 29 апреля, на уборку вышло более 80 тысяч человек. Среди них школьники, студенты, добровольцы, представители предприятий и организаций, бизнеса и неравнодушные жители. Количество компаний и учреждений, принявших участие в субботнике, — 2212.

В пресс-службе мэрии напомнили, что в этом году субботник в столице края проходил одновременно с уборкой в сотнях других городах страны и стал частью акции «Всероссийский экологический субботник».​

Работа началась с раннего утра. В каждом районе города работали горячие линии, дежурные подсказывали людям, куда можно прийти и где получить инвентарь, который обеспечили обслуживающие организации. Уборка скверов, парков, улиц, межквартальных проездов, заброшенных территорий и пустырей была организована во всех районах города. Горожане наводили порядок в местах отдыха, чистили русла рек, убирались во дворах жилых домов.

В общей сложности сегодня убрали 3695 гектаров территории. Для вывоза мусора было привлечено 182 единицы автотранспорта (КАМАЗы, грейдеры, грузовики). Объем собранного мусора — 7218 кубометров.

Максимальный срок вывоза мусора, установленный властями, — одна неделя.

Напомним, сжигать листву, траву и мусор строго запрещено, за это предусмотрен штраф. Сообщать о неубранных мешках с мусором нужно в диспетчерскую службу 005.

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В департаменте горхозяйства добавили, что субботник — лишь часть масштабной работы по приведению города в порядок после зимы. В Красноярске продолжается двухмесячник по благоустройству и озеленению. Все предприятия и организации, так или иначе имеющие отношение к уборке города, продолжат работать в усиленном режиме. До середины июня все пятницы по-прежнему будут «санитарными». В это время к уборке будут привлекаться добровольцы — представители предприятий и организаций. На очереди работы по покраске, мойке, озеленению.