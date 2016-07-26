Обнародованы доходы депутатов краевого Законодательного Собрания

Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края обнародовали свои доходы за 2016 год. Согласно декларациям, самым «богатым» оказался парламентарий, заработавший 99,453 млн рублей, — это один из заместителей председателя Заксобрания, Дмитрий Свиридов. При этом в собственности у него не имеется недвижимости и транспортных средств.

На втором месте по доходам оказался Артур Мкртчян — 78,572 млн рублей. Он владеет 14 земельными участками на территории России, жилым домом и несколькими нежилыми помещениями. Также у депутата имеются Lexus, Mazda Titan, два КамАЗа и два ГАЗа, гидроцикл, мотоцикл и другие транспортные средства. На третьем месте оказался Владимир Рейнгардт — 64,896 млн рублей. В его собственности находится два земельных участка, жилой дом и квартиры. Среди транспорта — Toyota Land Cruiser, трактор, моторная лодка.

Среди женщин-депутатов самой «богатой» оказалась Елена Пензина с доходом в 9,800 млн рублей. Людмила Магомедова и Вера Оськина отчитались о 2,157 млн рублей и 2,379 млн рублей соответственно.

Доход спикера Заксобрания Александра Усса уменьшился и составил 24,491 млн рублей. Напомним, за 2015 год спикер заработал чуть больше 28 млн рублей, а за 2014 — 32 млн рублей.

Вице-спикер Алексей Кулеш в прошлом году заработал 1,212 млн рублей.

Вице-спикер Алексей Клешко — 3,070 млн рублей. Как и у ряда других депутатов, это больше, чем у губернатора региона Виктора Толоконского, отчитавшегося о доходе в 2,82 млн рублей.

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Самый маленький доход в 2016 году задекларировал депутат Сергей Титов — 129 тыс. рублей. А рекорд по количеству земельных участков в собственности поставил депутат Роман Гольдман, у которого их число перевалило за четыре сотни при доходе в 1,557 млн рублей.

Напомним, в 2015 году самый большой доход среди депутатов краевого Заксобрания задекларировал Юрий Данильченко —130,1 млн рублей (в 2016 году — только 12,9 млн рублей). А меньше всех в позапрошлом году заработал депутат Андрей Новак — 259 тысяч рублей (в 2016 году — почти 440 тыс. рублей).

Пензина Елена Евгеньевна Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва

Кулеш Алексей Викторович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва от ЛДПР, заместитель Председателя ЗС

Клешко Алексей Михайлович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва

Титов Сергей Сергеевич Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва от ЛДПР