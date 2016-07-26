Обнародованы доходы депутатов краевого Законодательного Собрания

Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края обнародовали свои доходы за 2016 год. Согласно декларациям, самым «богатым» оказался парламентарий, заработавший 99,453 млн рублей, — это один из заместителей председателя Заксобрания, Дмитрий Свиридов. При этом в собственности у него не имеется недвижимости и транспортных средств.
На втором месте по доходам оказался Артур Мкртчян — 78,572 млн рублей. Он владеет 14 земельными участками на территории России, жилым домом и несколькими нежилыми помещениями. Также у депутата имеются Lexus, Mazda Titan, два КамАЗа и два ГАЗа, гидроцикл, мотоцикл и другие транспортные средства. На третьем месте оказался Владимир Рейнгардт — 64,896 млн рублей. В его собственности находится два земельных участка, жилой дом и квартиры. Среди транспорта — Toyota Land Cruiser, трактор, моторная лодка.
Среди женщин-депутатов самой «богатой» оказалась Елена Пензина с доходом в 9,800 млн рублей. Людмила Магомедова и Вера Оськина отчитались о 2,157 млн рублей и 2,379 млн рублей соответственно.
Доход спикера Заксобрания Александра Усса уменьшился и составил 24,491 млн рублей. Напомним, за 2015 год спикер заработал чуть больше 28 млн рублей, а за 2014 — 32 млн рублей.
Вице-спикер Алексей Кулеш в прошлом году заработал 1,212 млн рублей.
Вице-спикер Алексей Клешко — 3,070 млн рублей. Как и у ряда других депутатов, это больше, чем у губернатора региона Виктора Толоконского, отчитавшегося о доходе в 2,82 млн рублей.
Самый маленький доход в 2016 году задекларировал депутат Сергей Титов — 129 тыс. рублей. А рекорд по количеству земельных участков в собственности поставил депутат Роман Гольдман, у которого их число перевалило за четыре сотни при доходе в 1,557 млн рублей.
Напомним, в 2015 году самый большой доход среди депутатов краевого Заксобрания задекларировал Юрий Данильченко —130,1 млн рублей (в 2016 году — только 12,9 млн рублей). А меньше всех в позапрошлом году заработал депутат Андрей Новак — 259 тысяч рублей (в 2016 году — почти 440 тыс. рублей).